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14:14 (мск), источник: ТАСС

Бах встретился с руководителями команд-участниц ОИ-2018 в Пхёнчхане

ТАСС, 31 января. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил Олимпийскую деревню в южнокорейском Пхёнчхане за день до ее официального открытия, где встретился с руководителями команд-участниц Игр 2018 года. Слова Баха приводит пресс- служба МОК.

В среду Бах осмотрел Олимпийскую деревню в горном кластере Пхёнчхана, а также посетил свою собственную комнату на 15-м этаже здания номер 101. «Олимпийская деревня — место для спортсменов и любого олимпийца, здесь оживает олимпийский дух», — отметил президент МОК.

Глава МОК отметил удобство номеров, в которых будут жить спортсмены и официальные лица: «Это отличная Олимпийская деревня, появляется ощущение, что Игры начинаются. Комнаты довольно просторные и удобные, спортсмены будут чувствовать себя очень хорошо в деревне. С открытием Олимпийской деревни действительно начинаются Игры, надеюсь, я проведу здесь несколько ночей», — рассказал Бах.

Перед осмотром деревни Бах встретился с руководителями команд, которые уже приехали в Пхёнчхан, чтобы подготовиться к прибытию спортсменов. «Добро пожаловать на зимние Олимпийские игры, рад видеть, что здесь у нас рекордное количество Национальных олимпийских комитетов — более 90. Я уверен, что у нас будут отличные Игры», — сказал президент МОК.

Олимпийская деревня будет располагаться в двух местах. В горном кластере в Пхёнчхане возвели восемь домов на 600 апартаментов. В прибрежном Канныне были сооружены девять зданий с 922 номерами.

Олимпиада-2018 пройдет 9 с по 25 февраля.

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