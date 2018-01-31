Олимпиада в Пхенчхане может стать самой холодной за последнюю четверть века
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане могут стать самыми холодными за последнюю четверть века. Об этом пишет журнал Time.
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане могут стать самыми холодными за последнюю четверть века. Об этом пишет журнал Time.
В то время как на предыдущих двух зимних Олимпиадах (в Ванкувере и Сочи) звучали жалобы на то, что они слишком теплые, в нынешнем году Игры могут стать рекордсменом как самые холодные с момента Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия).
Олимпийские мероприятия в 2018 году пройдут в разных местах в
Дело в том, что главный олимпийский стадион в Пхенчхане на 35 тыс. мест, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, был построен без крыши, что было одной из мер по экономии времени. Также он не имеет центрального отопления.
Олимпийские организаторы придумали несколько способов, как согреть зрителей во время церемонии открытия Игр. Каждый зритель получит грелку для рук и одеяло. Также по самым высоким точкам стадиона сделают стены из поликарбоната, чтобы блокировать ветер. Между рядами разместят переносные газовые нагреватели. Кроме того, посетители смогут купить горячие напитки и продукты питания на стадионе.