Олимпиада в Пхенчхане может стать самой холодной за последнюю четверть века

Источник: БЕЛТА

В то время как на предыдущих двух зимних Олимпиадах (в Ванкувере и Сочи) звучали жалобы на то, что они слишком теплые, в нынешнем году Игры могут стать рекордсменом как самые холодные с момента Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия).

Олимпийские мероприятия в 2018 году пройдут в разных местах в северо-восточной части Республики Корея. Но олимпийские организаторы особенно обеспокоены церемонией открытия, которая состоится 9 февраля в Пхенчхане. Температура воздуха в этот день может составить 7 градусов по Фаренгейту (около минус 14 градусов по Цельсию), мороз может сопровождаться холодным ветром.

Дело в том, что главный олимпийский стадион в Пхенчхане на 35 тыс. мест, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, был построен без крыши, что было одной из мер по экономии времени. Также он не имеет центрального отопления.