Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Продукты, которых теперь можно не бояться
Какие признаки выдают хорошую школу?
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Стриженовы побывали на игре сборной России в Москве
Соловьев о драке Сванидзе и Шевченко: вы удивитесь моему выводу
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Пелагея в роскошной шубе поддержала мужа на хоккейном матче
Мишель Обама рассказала о таинственном подарке
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Куркума помогает пожилым
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
13:52 (мск), источник: БЕЛТА

Олимпиада в Пхенчхане может стать самой холодной за последнюю четверть века

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане могут стать самыми холодными за последнюю четверть века. Об этом пишет журнал Time.

Источник: БЕЛТА

В то время как на предыдущих двух зимних Олимпиадах (в Ванкувере и Сочи) звучали жалобы на то, что они слишком теплые, в нынешнем году Игры могут стать рекордсменом как самые холодные с момента Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия).

Олимпийские мероприятия в 2018 году пройдут в разных местах в северо-восточной части Республики Корея. Но олимпийские организаторы особенно обеспокоены церемонией открытия, которая состоится 9 февраля в Пхенчхане. Температура воздуха в этот день может составить 7 градусов по Фаренгейту (около минус 14 градусов по Цельсию), мороз может сопровождаться холодным ветром.

Дело в том, что главный олимпийский стадион в Пхенчхане на 35 тыс. мест, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, был построен без крыши, что было одной из мер по экономии времени. Также он не имеет центрального отопления.

Олимпийские организаторы придумали несколько способов, как согреть зрителей во время церемонии открытия Игр. Каждый зритель получит грелку для рук и одеяло. Также по самым высоким точкам стадиона сделают стены из поликарбоната, чтобы блокировать ветер. Между рядами разместят переносные газовые нагреватели. Кроме того, посетители смогут купить горячие напитки и продукты питания на стадионе.

 Николь Кидман перекусила насекомыми - ВИДЕО
Рецепт сосисок в слоеном тесте
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
Еще и Глушакова потеряли. «Спартак» не забил софийскому ЦСКА
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед ОИ-2018
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Жги: сколько калорий ты сжигаешь каждый день, сидя в офисе Эта статья замотивирует тебя приходить на работу пораньше и сидеть там подольше.
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь