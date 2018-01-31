CAS объявит решение по 39 отстраненным российским спортсменам от Олимпиады 1 февраля

Источник: РИА "Новости"

Слушания по делам 39 российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи, прошли в Женеве на прошлой неделе и завершились 27 января. Среди тех, чьи дела рассматривал CAS, были, в частности, бобслеисты Александр Зубков и Александр Касьянов, лыжники Александр Легков, Никита Крюков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, скелетонисты Александр Третьяков, конькобежцы Артем Кузнецов и Ольга Фаткулина, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова.

«Решение будет объявлено 1 февраля, — говорится в сообщении. — Генеральный секретарь CAS (Матье Риб — прим. ТАСС) сделает короткое объявление в пресс-центре в Пхёнчхане в 17:00 по местному времени».

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В общей сложности дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом, рассмотревшая в течение ноября-декабря прошлого года дела российских участников Игр в Сочи на предмет нарушения ими антидопинговых правил, приняла санкции в отношении 43 спортсменов.

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложены на более поздний срок, поскольку они уже завершили спортивную карьеру и не претендуют на поездку в Пхёнчхан. Дело бобслеиста Максима Белугина выделено в отдельное производство, поскольку, по неподтвержденной пока информации, при перепроверке допинг-проб с Игр в Сочи только у него нашли запрещенные вещества.