Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Куркума помогает пожилым
При какой температуре нельзя гулять с ребенком
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Мишель Обама рассказала о таинственном подарке
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку - СМИ
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Стриженовы побывали на игре сборной России в Москве
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
13:15 (мск), источник: ТАСС

CAS объявит решение по 39 отстраненным российским спортсменам от Олимпиады 1 февраля

ТАСС, 31 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение относительно апелляций на пожизненное отстранение от Олимпийских игр 39 российских спортсменов 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: РИА "Новости"

Слушания по делам 39 российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи, прошли в Женеве на прошлой неделе и завершились 27 января. Среди тех, чьи дела рассматривал CAS, были, в частности, бобслеисты Александр Зубков и Александр Касьянов, лыжники Александр Легков, Никита Крюков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, скелетонисты Александр Третьяков, конькобежцы Артем Кузнецов и Ольга Фаткулина, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова.

«Решение будет объявлено 1 февраля, — говорится в сообщении. — Генеральный секретарь CAS (Матье Риб — прим. ТАСС) сделает короткое объявление в пресс-центре в Пхёнчхане в 17:00 по местному времени».

Читайте также
За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России

В общей сложности дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом, рассмотревшая в течение ноября-декабря прошлого года дела российских участников Игр в Сочи на предмет нарушения ими антидопинговых правил, приняла санкции в отношении 43 спортсменов.

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложены на более поздний срок, поскольку они уже завершили спортивную карьеру и не претендуют на поездку в Пхёнчхан. Дело бобслеиста Максима Белугина выделено в отдельное производство, поскольку, по неподтвержденной пока информации, при перепроверке допинг-проб с Игр в Сочи только у него нашли запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что в случае положительного решения CAS по апелляциям россиян они могут быть включены в состав российской делегации на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.

Российские спортсмены оспорят решение МОК о недопуске на ОИ-2018
Во время загрузки произошла ошибка.
29 января© Ньюстюб
 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
Еще и Глушакова потеряли. «Спартак» не забил софийскому ЦСКА
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед ОИ-2018
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Жги: сколько калорий ты сжигаешь каждый день, сидя в офисе Эта статья замотивирует тебя приходить на работу пораньше и сидеть там подольше.
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь