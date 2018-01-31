Российские участники Паралимпиады в Сочи сохраняют возможность выступить на Играх-2018

МПК в понедельник объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР), которая была наложена в августе прошлого года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета, российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе.

«Что касается участников Игр в Сочи, то горнолыжники, сноубордисты, керлингисты и лыжницы смогут принять участие [в предстоящей Паралимпиаде], если они будут полностью соответствовать опубликованным критериям допуска», — сообщил Спенс.