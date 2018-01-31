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00:53 (мск), источник: Р-Спорт

Путин встретится со спортсменами-участниками зимней Олимпиады-2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится со спортсменами, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Корее, сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«В учебно-тренировочном центре “Новогорск” президент Российской Федерации встретится с российскими спортсменами — участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея)», — говорится в сообщении.

Участники

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет 9—25 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов и 189 официальных лиц в составе делегации «спортсменов-олимпийцев из России» для участия в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, на Олимпиаду отправятся 80 тренеров, сообщила ранее пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Ряд лидеров российской сборной в своих видах спорта не были включены в список приглашенных на Олимпиаду комиссией МОК. В частности, шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и еще ряд ведущих российских спортсменов не получили приглашения от комиссии МОК.

Кроме того призер Олимпийских игр в конькобежном спорте россиянка Ольга Граф отказалась от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, несмотря на приглашение от Международного олимпийского комитета. Причиной для отказа стала невозможность для россиянки принять участие в командной гонке, к которой она целенаправленно готовилась в этом олимпийском сезоне.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре объявил о возможности допуска к Олимпиаде-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR).

Участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран, сообщается на сайте соревнований.

Ранее стало известно, что США отправят на Олимпиаду-2018 года самую многочисленную команду в истории зимних Игр среди всех стран — 242 атлета, которые будут соревноваться во всех видах спорта. Второй по численности станет Канада, которую на Играх представят 226 спортсменов.

Кроме того, в Пхенчхане впервые в истории зимних Игр примут участие сборные Малайзии, Сингапура, Эквадора, Эритреи, Косово и Нигерии.

Всего на Олимпиаде будет разыграно 102 комплекта наград.

Линия атаки

Во вторник на встрече со своими доверенными лицами Путин, комментируя обвинения в допинге российских спортсменов, намекнул, что на западе, вероятно, не всем нравится, что спортивные достижения объединяют многонациональный российский народ, и недопуск части российских спортсменов на Олимпиаду — одна из линий атаки.

Он также выразил надежду, что в скором будущем страница с недопуском российских спортсменов к соревнованиям будет перевернута, при этом спортсмены из России должны следовать правилам МОК.

В свою очередь глава государства признал, что в России были случаи употребления допинга, как и в других странах, но в них эти истории не выпячивают и не раскручивают.

«Все-таки случаи употребления и применения допинга были — правда, я хочу, чтобы эта аудитория знала и вся страна знала. Таких примеров много по всему миру, просто их не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитической кампании в той или иной стране», — сказал президент РФ.

Комментируя недавние заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, Путин назвал его «придурком», которого вытащили за границу. По словам президента, у него проблемы с законом, его в тюрьму надо было посадить, а вместо этого дали спортивную должность.

Кроме того Путин заверил, что Россия будет работать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и призвал не превращать мировой спорт и олимпийское движение «в задний двор какой-то грязной политической кухни».

 Путин назвал Родченкова придурком
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