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22:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Немецкие паралимпийцы устроят бойкот в случае участия россиян в Играх

Тренер немецких лыжников-паралимпийцев Ральф Ромбах заявил, что спортсменки из Германии могут не выйти на старт, если нейтральные атлеты из России будут участвовать в Паралимпиаде. Его слова приводит Sportschau.

Источник: AFP 2018

«Мы не можем повлиять на решение Международного паралимпийского комитета, но между командами ведется дискуссия о том, чтобы бойкотировать женскую лыжную эстафету в случае допуска нейтральных атлетов из России», — заявил тренер.

Ромбах отметил, что некоторые российские спортсмены не употребляли запрещенные вещества.

Однако они являются частью той допинговой системы, которая существовала в стране. Если мы оставим этот факт без должного внимания, мы никогда не сможем контролировать проблему допинга.
Ральф Ромбах

29 января Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом МПК позволил российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов.

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

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