Колобков: Опыт и авторитет Дацюка помогут российским хоккеистам на ОИ-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник на дне открытых дверей в УТЦ «Новогорск» главный тренер российской команды Олег Знарок сообщил, что Дацюк будет капитаном на Играх.

«Избрание Дацюка капитаном сборной России говорит об огромном уважении в нашем хоккее к этому игроку. Для него, как и для Илья Ковальчука, это будут уже пятые Олимпийские игры. Авторитет и опыт Дацюка принесут бесспорную пользу и уверенность всей команде на Играх», — подчеркнул министр.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. На Олимпиаде россияне выступят под олимпийским флагом в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).