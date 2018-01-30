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19:12 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Опыт и авторитет Дацюка помогут российским хоккеистам на ОИ-2018

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Опыт и авторитет форварда санкт-петербургского СКА Павла Дацюка поможет российской хоккейной команде на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник на дне открытых дверей в УТЦ «Новогорск» главный тренер российской команды Олег Знарок сообщил, что Дацюк будет капитаном на Играх.

«Избрание Дацюка капитаном сборной России говорит об огромном уважении в нашем хоккее к этому игроку. Для него, как и для Илья Ковальчука, это будут уже пятые Олимпийские игры. Авторитет и опыт Дацюка принесут бесспорную пользу и уверенность всей команде на Играх», — подчеркнул министр.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. На Олимпиаде россияне выступят под олимпийским флагом в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

Мужской олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги.

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