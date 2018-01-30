Николай Дурманов: Завтра Родченков объявит, что виноваты пришельцы

Источник: Спорт-Экспресс

— Я много узнал, не про нашу допинговую службу и Григория Родченкова, а про наши масс-медиа, — заявил Дурманов. — С таким экстазом все бросились обсуждать бредни о том, что этим всем лично командовал президент страны. А если завтра Григорий Михайлович объявит, что этим занимались пришельцы или рептилоиды? Мы также будем серьезно выяснять. После сказанного им в этот раз даже верившие ему должны задуматься: может он и раньше давал информацию из такого же разряда. Это крайне трудно комментировать, потому что логики и рационального ничего нет.

— Из комедии история Родченкова переходит в жанр абсурда и фарса?

— Действительно. За комментариями можно обратиться к психиатрам, которые профессиональнее все расскажут. Если это акция под наши выборы, тогда политическим технологам можно поставить двойку, потому что это настолько коряво и очевидно. У меня нет уверенности, что олимпийское движение на этом не закончится. Ведь все это держалось на идеалистических представлениях барона де Кубертена, от которых ничего не оставили.

— В западных СМИ утверждают, что Хайо Зеппельт пытается дискредитировать главу МОК Томаса Баха, доказывая его связь с Россией.

— Вариантов куча, и не только в нашем государстве. Одни говорят, что англо-саксы пытаются провести на главную позицию в МОК своего человека. Другие утверждают, что дело в футбольном чемпионате мира, который смотрят миллиарды зрителей. Это грандиозное мероприятие с точки зрения медийности и политического потенциала, и его стремятся не дать нам спокойно организовать. Кто-то упоминает об отголосках вражды между МОК и ВАДА. Остальные уверены, что антидопинговое агентство пострадало от сотрудничества с Американским агентством по борьбе с наркотиками (DEA). Они действительно привлекали людей из США, а те, натренировавшись на латиноамериканских картелях, просто так с хлебного места не слезут.

— Изменилось ли ваше отношение к утверждениям Родченкова?