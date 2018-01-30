Николай Дурманов: Завтра Родченков объявит, что виноваты пришельцы

— Я много узнал, не про нашу допинговую службу и Григория Родченкова, а про наши
— Из комедии история Родченкова переходит в жанр абсурда и фарса?
— Действительно. За комментариями можно обратиться к психиатрам, которые профессиональнее все расскажут. Если это акция под наши выборы, тогда политическим технологам можно поставить двойку, потому что это настолько коряво и очевидно. У меня нет уверенности, что олимпийское движение на этом не закончится. Ведь все это держалось на идеалистических представлениях барона де Кубертена, от которых ничего не оставили.
— В западных СМИ утверждают, что Хайо Зеппельт пытается дискредитировать главу МОК Томаса Баха, доказывая его связь с Россией.
— Вариантов куча, и не только в нашем государстве. Одни говорят, что
— Изменилось ли ваше отношение к утверждениям Родченкова?
— С самого начала в его истории было столько ляпов и несуразиц, что мы отмахивались как от глупостей. С другой стороны, последствия были вполне конкретные — спустя два с половиной года мы видим наших ребят в непонятных робах без флага и гимна и отстраненных лидеров. Я иногда задумываюсь, каков самый оптимальный способ поведения в данной ситуации? Выходит, что мы все правильно делаем — терпим и ждем, когда все это закончится.