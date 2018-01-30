«Ты не поверишь!» на ARD. Почему Зеппельт и Родченков разочаровали

Источник: Советский спорт

НЕМЕЦКИЙ ФИЛЬМ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Новых разоблачений от Хайо Зеппельта в формате документального кино все ждали с большим интересом. Особенно после кричащих анонсов в твиттере, которые писались с истерично зажатым «капслоком». Под покровом ночи нам обещали презентовать мегаэксклюзивное интервью с Григорием Родченковым, который должен был сделать очередное шокирующее заявление, и новые лайфхаки для агентов ФСБ по вскрытию колб с допинг-пробами.

Чтобы такое узреть, не стыдно было помучить гугл запросами о ссылке на онлайн-вещание ARD. Нужный портал отыскался довольно быстро, немцы пока еще не научились бороться с пиратами, живущими в России.

Первые минуты нового творения Зеппельта как минимум заинтриговали. Кадры церемонии открытия Олимпиады в Сочи и одухотворенное лицо Владимира Путина сменяли здание антидопинговой лаборатории, дрель, дырка в стене и руки в перчатках, передающие через нее сосуды с допинг-пробами, стало быть, российских спортсменов.

К монтажу придраться можно лишь при очень большом желании. Весь фильм оформлен и спродюсирован очень качественно. Однако, чем дальше смотришь, тем отчетливее понимаешь, что у этого творения старины Хайо есть одна глобальная проблема. Содержание.

Если в своих стартовых работах немецкий журналист выкладывался, отыскивал спикеров, рассказывающих истории, от которых шевелились волосы на всех участках тела, то последний фильм похож на поделку в стиле программы «Ты не поверишь!», только с менее экзальтированной подачей.

Основные идеи считываются с первых минут: Путин — глава Империи Зла, российские спортсмены — генномодифированные мутанты, питающиеся допингом, а глава МОК Томас Бах — марионетка в руках президента России.

Главным героем одного из первых мини-сюжетов фильма стал латвийский склетонист Мартинс Дукурс, вновь спевший на камеру слезливую историю о том, что никогда не доверял Александру Третьякову, который не так давно был пожизненно дисквалифицирован МОК и лишен золота Сочи-2014.

Здесь немцы здорово отыграли монтажом. На фоне лица Дукурса, разрываемого колоссальными нравственными страданиями, широченная улыбка Третьякова после победного сочинского финиша. Молодцы, пятерка за старания.

Тем временем, зритель ждет разоблачений, ультраэксклюзива с Родченковым, а их все нет. Вместо этого — Зеппельт, сидящий у компьютера за просмотром речи Баха на Исполкоме МОК 5 декабря и отрывков фильма «Икар» с Родченковым в главной роли.

ГДЕ ПРУФЫ, ХАЙО?

После этого трехминутная подводка к интервью с палачом российского спорта: там Зеппельт собирается и с решительным видом едет в Нью-Йорк, чтобы встретиться с профессором. Здесь все по классике, как в «Большом куше»: самолет, такси, нью-йоркский траффик. И что мы получаем после этого?

Старину Хайо, сидящего в конференц-зале бизнес-центра в Нью-Йорке на фоне Статуи Свободы, микрофон-петличку, приложенный к телефону, и ровным счетом ни одного Родченкова в помещении. Григорий Михайлович вещает из трубки на крепком английском с рязанским акцентом.

Да, голос и произношение очень похожи на реального Родченкова. Но, черт возьми, Хайо, где пруфы? Откуда нам знать, что мы услышали именно ГМР? Ведь в фильме говорится, что он под программой защиты свидетелей и не имеет никаких средств связи с внешним миром!

Но еще большим разочарованием становится само интервью. По хронометражу оно длится меньше, чем подводка! Несколько реплик, большая часть которых была дословно приведена в СМИ заранее, и все.

1. Я радуюсь каждому новому дню, радуюсь тому, что могу заниматься любимыми вещами. Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер?

2. Перед Пекином все было просто. Мы могли делать все, что хотели. Все наши легкоатлеты были под допингом. Между Пекином-2008 и Лондоном-2012 мы изменили методы маскировки. Все было под нашим контролем.

3. Разумеется, все приказы по допинговой программе шли сверху, от президента. Только президент может заставить ФСБ выполнять такие задачи. Мутко однажды сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой. Путин знал вообще про все.

4. Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных перед Мутко, а Мутко перед Путиным. Путин не может отрицать, что знал о допинговой системе.

И ради этого нужно было лететь в Нью-Йорк?

ЗАЧЕМ ВСКРЫВАТЬ, ЕСЛИ МОЖНО ПОДМЕНИТЬ?

Ок, может быть дальше будут разоблачения, пруфы, распечатки компрометирующих документов, переписки? Ничего подобного. Ставка была явно сделана на откровения Родченкова, которые должны настолько шокировать зрителя, что оставшиеся 20 минут фильма он посмотрит в режиме парализованного.

Но российского зрителя это вряд ли тронет. У нас таких репортеров, как Зеппельт, снимающих пачками разоблачения, целый ютуб. Только в их видео, надо сказать, пруфы, как правило, есть. В противном случае, можно зашквариться так, что тебя вообще никто и никогда смотреть не будет. Для блогера это приговор, но телевидение — совсем другая реальность. Там о подобных вещах не задумываются.

В итоге получаются вот такие документалки, как у Зеппельта. Тема отыграна и затерта до дыр, но ведь скоро CAS озвучит решение по апелляциям забаненных русских, надо обязательно что-то выпустить.

Легко представить, как на планерке ARD старина Хайо судорожно перебирает идеи: «Так, что мы еще не делали? Информаторы были, признания были, таблетки крупным планом были… Точно! А давайте обвиним во всем Путина! И Баха сюда пристегнем, чтобы не так полизитированно выглядело. Накидаем туда нарезок с голосом Родченкова, сделаем “типа интервью” и подачу, что будто оно будет мегаразрывным. Ага, а потом еще и реплику Тягачева вставим, где он предлагает его расстрелять».

Это, конечно, все шутки, но уж как-то слабо в этот раз выступил господин Зеппельт. Любой труд достоин уважения. Но только труд, а не халтура, которой является первая часть новой документалки одиозного немца.

Но во второй он отыгрывается, спору нет. В тот момент, когда я уже был готов заснуть, в реальность меня вернули кадры с банками для допинг-проб, которые режут, пилят, колют и всяческим образом пытаются скрыть. Вот он — экшн!

Если вкратце, то Зеппельт подкинул всем допингерам мира ценнейший лайфхак. Зачем вскрывать эти банки BERG-KIT, царапать их, промывать, кипятить, сыпать туда соль, укроп и т.д., если их можно изготовить реплику и тупо осуществить подмену?

Хайо обратился к толковому мастеру, который без проблем изготовил точные копии банок BEREG-KIT с точно такими же «невскрываемыми крышками». И вот это уже удар под дых всей антидопинговой системе. Уж если журналист нашел мастера, сделавшего поддельные колбы, то и в спортивных федерациях смогут.