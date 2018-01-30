Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Путин поставил задачу отказаться от вторых смен в школах
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Ольга Бузова высказалась о свадьбе Дмитрия Тарасова
Европеец удивился реальной жизни в РФ - СМИ
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова
Стало известно, сколько клубы РФ заработали на продаже игроков
Plus-size модель возмутилась ретушью своих снимков
Фото дня: Бондарчук и Андреева гримасничают на красной дорожке
Кишечник «принимает решения» не хуже мозга
Куркума помогает пожилым
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
18Самый грустный хет-трик «Спартака»
14:09 (мск), источник: Советский спорт

«Ты не поверишь!» на ARD. Почему Зеппельт и Родченков разочаровали

Ни Степановых, ни Родченкова, ничего нового. Кинорецензия «Советского спорта».

Источник: Советский спорт

НЕМЕЦКИЙ ФИЛЬМ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Новых разоблачений от Хайо Зеппельта в формате документального кино все ждали с большим интересом. Особенно после кричащих анонсов в твиттере, которые писались с истерично зажатым «капслоком». Под покровом ночи нам обещали презентовать мегаэксклюзивное интервью с Григорием Родченковым, который должен был сделать очередное шокирующее заявление, и новые лайфхаки для агентов ФСБ по вскрытию колб с допинг-пробами.

Чтобы такое узреть, не стыдно было помучить гугл запросами о ссылке на онлайн-вещание ARD. Нужный портал отыскался довольно быстро, немцы пока еще не научились бороться с пиратами, живущими в России.

Первые минуты нового творения Зеппельта как минимум заинтриговали. Кадры церемонии открытия Олимпиады в Сочи и одухотворенное лицо Владимира Путина сменяли здание антидопинговой лаборатории, дрель, дырка в стене и руки в перчатках, передающие через нее сосуды с допинг-пробами, стало быть, российских спортсменов.

К монтажу придраться можно лишь при очень большом желании. Весь фильм оформлен и спродюсирован очень качественно. Однако, чем дальше смотришь, тем отчетливее понимаешь, что у этого творения старины Хайо есть одна глобальная проблема. Содержание.

Если в своих стартовых работах немецкий журналист выкладывался, отыскивал спикеров, рассказывающих истории, от которых шевелились волосы на всех участках тела, то последний фильм похож на поделку в стиле программы «Ты не поверишь!», только с менее экзальтированной подачей.

Основные идеи считываются с первых минут: Путин — глава Империи Зла, российские спортсмены — генномодифированные мутанты, питающиеся допингом, а глава МОК Томас Бах — марионетка в руках президента России.

Главным героем одного из первых мини-сюжетов фильма стал латвийский склетонист Мартинс Дукурс, вновь спевший на камеру слезливую историю о том, что никогда не доверял Александру Третьякову, который не так давно был пожизненно дисквалифицирован МОК и лишен золота Сочи-2014.

Здесь немцы здорово отыграли монтажом. На фоне лица Дукурса, разрываемого колоссальными нравственными страданиями, широченная улыбка Третьякова после победного сочинского финиша. Молодцы, пятерка за старания.

Тем временем, зритель ждет разоблачений, ультраэксклюзива с Родченковым, а их все нет. Вместо этого — Зеппельт, сидящий у компьютера за просмотром речи Баха на Исполкоме МОК 5 декабря и отрывков фильма «Икар» с Родченковым в главной роли.

ГДЕ ПРУФЫ, ХАЙО?

После этого трехминутная подводка к интервью с палачом российского спорта: там Зеппельт собирается и с решительным видом едет в Нью-Йорк, чтобы встретиться с профессором. Здесь все по классике, как в «Большом куше»: самолет, такси, нью-йоркский траффик. И что мы получаем после этого?

Старину Хайо, сидящего в конференц-зале бизнес-центра в Нью-Йорке на фоне Статуи Свободы, микрофон-петличку, приложенный к телефону, и ровным счетом ни одного Родченкова в помещении. Григорий Михайлович вещает из трубки на крепком английском с рязанским акцентом.

Да, голос и произношение очень похожи на реального Родченкова. Но, черт возьми, Хайо, где пруфы? Откуда нам знать, что мы услышали именно ГМР? Ведь в фильме говорится, что он под программой защиты свидетелей и не имеет никаких средств связи с внешним миром!

Но еще большим разочарованием становится само интервью. По хронометражу оно длится меньше, чем подводка! Несколько реплик, большая часть которых была дословно приведена в СМИ заранее, и все.

1. Я радуюсь каждому новому дню, радуюсь тому, что могу заниматься любимыми вещами. Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер?

2. Перед Пекином все было просто. Мы могли делать все, что хотели. Все наши легкоатлеты были под допингом. Между Пекином-2008 и Лондоном-2012 мы изменили методы маскировки. Все было под нашим контролем.

3. Разумеется, все приказы по допинговой программе шли сверху, от президента. Только президент может заставить ФСБ выполнять такие задачи. Мутко однажды сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой. Путин знал вообще про все.

4. Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных перед Мутко, а Мутко перед Путиным. Путин не может отрицать, что знал о допинговой системе.

И ради этого нужно было лететь в Нью-Йорк?

ЗАЧЕМ ВСКРЫВАТЬ, ЕСЛИ МОЖНО ПОДМЕНИТЬ?

Ок, может быть дальше будут разоблачения, пруфы, распечатки компрометирующих документов, переписки? Ничего подобного. Ставка была явно сделана на откровения Родченкова, которые должны настолько шокировать зрителя, что оставшиеся 20 минут фильма он посмотрит в режиме парализованного.

Но российского зрителя это вряд ли тронет. У нас таких репортеров, как Зеппельт, снимающих пачками разоблачения, целый ютуб. Только в их видео, надо сказать, пруфы, как правило, есть. В противном случае, можно зашквариться так, что тебя вообще никто и никогда смотреть не будет. Для блогера это приговор, но телевидение — совсем другая реальность. Там о подобных вещах не задумываются.

В итоге получаются вот такие документалки, как у Зеппельта. Тема отыграна и затерта до дыр, но ведь скоро CAS озвучит решение по апелляциям забаненных русских, надо обязательно что-то выпустить.

Легко представить, как на планерке ARD старина Хайо судорожно перебирает идеи: «Так, что мы еще не делали? Информаторы были, признания были, таблетки крупным планом были… Точно! А давайте обвиним во всем Путина! И Баха сюда пристегнем, чтобы не так полизитированно выглядело. Накидаем туда нарезок с голосом Родченкова, сделаем “типа интервью” и подачу, что будто оно будет мегаразрывным. Ага, а потом еще и реплику Тягачева вставим, где он предлагает его расстрелять».

Это, конечно, все шутки, но уж как-то слабо в этот раз выступил господин Зеппельт. Любой труд достоин уважения. Но только труд, а не халтура, которой является первая часть новой документалки одиозного немца.

Но во второй он отыгрывается, спору нет. В тот момент, когда я уже был готов заснуть, в реальность меня вернули кадры с банками для допинг-проб, которые режут, пилят, колют и всяческим образом пытаются скрыть. Вот он — экшн!

Если вкратце, то Зеппельт подкинул всем допингерам мира ценнейший лайфхак. Зачем вскрывать эти банки BERG-KIT, царапать их, промывать, кипятить, сыпать туда соль, укроп и т.д., если их можно изготовить реплику и тупо осуществить подмену?

Хайо обратился к толковому мастеру, который без проблем изготовил точные копии банок BEREG-KIT с точно такими же «невскрываемыми крышками». И вот это уже удар под дых всей антидопинговой системе. Уж если журналист нашел мастера, сделавшего поддельные колбы, то и в спортивных федерациях смогут.

Если все так просто, получается, ни одному допинг-тесту теперь доверять в принципе нельзя. МОК казнил даже тех российских спортсменов, на пробах которых не было царапин, а содержание солей было в норме, следуя доводам, что ФСБ мог вскрывать банки, не оставляя следов и сыпать соль, выверяя ее содержание до последнего нанограмма. Интересно, как поведут себя ребята из МОК теперь, когда все знают, что банки можно просто подменить?

 Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
«Мы плачем, через нас просто переступили». На «Движение вверх» подали в суд
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова
Стало известно, сколько клубы РФ заработали на продаже игроков
«Чемпионат»: «Спартак» ведет поиски замены Квинси Промесу
Два российских стадиона претендуют на звание «Арена года»
Евролига оштрафовала ЦСКА за задержку начала домашней игры
Гвардиола ответил на критику о потраченных на трансферы 448 млн
«Динамо» одержало волевую победу в товарищеском матче
Новости
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь