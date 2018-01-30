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13:14 (мск), источник: ТАСС

Глава МПК: Россия представила недостаточно доказательств, опровергающих выводы Макларена

БОНН /Германия/, 30 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) считает неубедительными представленные российской стороной объяснения в ответ на требование признать выводы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российской спорте или опровергнуть их.

Источник: AP 2018

Об этом ТАСС заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

МПК в понедельник объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР), которая была наложена в августе прошлого года. Причиной стало невыполнение российской стороной двух пунктов: признание или подкрепленное фактами опровержение выводов комиссии Макларена и полное приведение в соответствие с кодексом WADA Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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«Изменения возможны только после того, как ты сознаешься в содеянном, без этого твое стремление к переменам будет недостаточным. Вот почему это настолько важно, — сказал Парсонс в ответ на вопрос, почему для МПК так важны оставшиеся два пункта восстановления ПКР. — И это критерий не только Международного паралимпийского комитета, который, к слову, был согласован с Паралимпийским комитетом России, но и критерий Всемирного антидопингового агентства».

В январе ПКР отправил рабочей группе МПК, которая занимается восстановлением прав организации, новую информацию по выполнению РУСАДА пунктов дорожной карты, а глава Министерства спорта РФ Павел Колобков направил Парсонсу письмо по докладу Макларена.

«Мы получили это письмо, но нам нужны доказательства, которые указывали бы на альтернативную позицию. Наше же мнение, и с ним соглашается рабочая группа по восстановлению ПКР, что этого недостаточно. Мало сказать “мы этого не делали”, нужны доказательства. Вот почему рабочая группа рекомендовала не отменять дисквалификацию, и мы с этим согласились», — отметил Парсонс.

По причине отстранения национального комитета российские паралимпийцы на зимних Играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе.

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