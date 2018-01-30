МОК обеспокоен возможной уязвимостью контейнеров для допинг-проб на ОИ-2018

Об этом говорится в пресс-релизе МОК.

19 января лаборатория в Кельне проинформировала WADA, что контейнеры нового поколения BEREG-KIT компании Berlinger, которые начали использовать в сентябре 2017 года, могут быть вскрыты вручную, если проба заморожена. В понедельник WADA начало исследование этого вопроса.

«МОК очень обеспокоен этой проблемой. Как только мы о ней узнали, сразу обратились в WADA и попросили убедиться в том, что допинг-тестирование в Пхёнчхане будет проведено надежным способом. WADA проинформировало нас, что уже связалось с компанией Berlinger. Мы полностью уверены, что WADA найдет решение этой проблемы», — говорится в заявлении.