МОК обеспокоен возможной уязвимостью контейнеров для допинг-проб на ОИ-2018
ТАСС, 30 января. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил обеспокоенность по поводу возможной уязвимости контейнеров для
ТАСС, 30 января. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил обеспокоенность по поводу возможной уязвимости контейнеров для
Об этом говорится в
19 января лаборатория в Кельне проинформировала WADA, что контейнеры нового поколения
«МОК очень обеспокоен этой проблемой. Как только мы о ней узнали, сразу обратились в WADA и попросили убедиться в том, что
Ранее WADA в своем заявлении заверило, что агентство будет следить за ситуацией с контейнерами Berlinger до тех пор, пока вопрос не будет решен окончательно.