Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Путин поставил задачу отказаться от вторых смен в школах
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Ольга Бузова высказалась о свадьбе Дмитрия Тарасова
МОК пытается выкрутиться: в ЕС комитет заставили ответить
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова
Стало известно, сколько клубы РФ заработали на продаже игроков
Ольга Бузова высказалась о свадьбе Дмитрия Тарасова
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
7 фраз о ПМС, которые нельзя говорить вслух
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
18Самый грустный хет-трик «Спартака»
10:27 (мск), источник: ТАСС

МОК обеспокоен возможной уязвимостью контейнеров для допинг-проб на ОИ-2018

ТАСС, 30 января. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил обеспокоенность по поводу возможной уязвимости контейнеров для допинг-проб, которые будут использоваться на Олимпиаде в Пхёнчхане, и надеется, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сумеет гарантировать надежность тестирования.

Об этом говорится в пресс-релизе МОК.

19 января лаборатория в Кельне проинформировала WADA, что контейнеры нового поколения BEREG-KIT компании Berlinger, которые начали использовать в сентябре 2017 года, могут быть вскрыты вручную, если проба заморожена. В понедельник WADA начало исследование этого вопроса.

«МОК очень обеспокоен этой проблемой. Как только мы о ней узнали, сразу обратились в WADA и попросили убедиться в том, что допинг-тестирование в Пхёнчхане будет проведено надежным способом. WADA проинформировало нас, что уже связалось с компанией Berlinger. Мы полностью уверены, что WADA найдет решение этой проблемы», — говорится в заявлении.

Ранее WADA в своем заявлении заверило, что агентство будет следить за ситуацией с контейнерами Berlinger до тех пор, пока вопрос не будет решен окончательно.

 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова
Стало известно, сколько клубы РФ заработали на продаже игроков
«Чемпионат»: «Спартак» ведет поиски замены Квинси Промесу
Два российских стадиона претендуют на звание «Арена года»
Евролига оштрафовала ЦСКА за задержку начала домашней игры
Гвардиола ответил на критику о потраченных на трансферы 448 млн
«Динамо» одержало волевую победу в товарищеском матче
Новости
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь