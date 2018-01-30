Зеппельт показал фейк вместо Родченкова?

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК

Хайо Зеппельт в последнее время напоминает стареющего актера одной роли. Первые его фильмы о допинге в российской легкой атлетике, где блистали супруги Степановы, действительно производили эффект разорвавшейся бомбы и, фактически, положили начало глобальным санкциям против нашего спорта, которые продолжаются до сих пор. Но жизнь не стоит на месте, откровениями Степановых сейчас уже никого не удивить, а Зеппельт продолжает паразитировать на полюбившейся теме.

После нескольких абсолютно провальных фильмов о России, где не было ничего нового, немецкий журналист громко анонсировал свое очередное творение. Там впервые должно было быть показано интервью Григория Родченкова. Это было единственной его беседой с телевизионщиками с момента побега в США. До сих пор Родченков общался только с журналисткой The New York Times Ребеккой Руис в мае прошлого года, когда, собственно, и рассказал о технологии подмены проб на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Плюс, беглый глава лаборатории снялся в главной роли в документальном фильме «Икар», который недавно был номинирован на «Оскар».

Сам факт разговора Родченкова с Зеппельтом должен был взорвать медийное пространство. А уж трейлер, где беглый ученый говорил об участии в допинговой схеме Президента России, свидетельствовал о масштабе и интриговал еще больше.

ЗАГАДОЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ

— Перед Пекином все было просто, — говорит в фильме Зеппельта голос на английском языке за кадром. — Мы могли делать все, что хотели. Все наши легкоатлеты были под допингом. Между Пекином-2008 и Лондоном-2012 мы изменили стратегию маскировки (имеются в виду пробирки). Мы контролировали все. Естественно, все шло с самого верха. Только президент мог обязать ФСБ выполнять специальную задачу.

Зеппельт в момент произнесения этих слов находится в неком конференц-зале в Нью-Йорке. Он звонит по телефону, кладет на аппарат петличку диктофона и слышит на другом конце провода голос, действительно похожий на голос Григория Родченкова.

Звучит он весьма жизнерадостно и объясняется на свободном английском языке, который — очевидно, специально — не стали заглушать переводом на немецкий.

— Знакомый акцент, это точно он, — для убедительности констатирует Зеппельт в начале интервью.

Дальше журналист задает своему абсолютно эксклюзивному собеседнику буквально два вопроса. Про подмену проб и допинговые схемы, ответ на который был приведен выше, и про безопасность самого Родченкова.

— Я радуюсь каждому новому дню, — говорит собеседник. — Радуюсь тому, что могу заниматься любимыми вещами. Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер?

На этом, представьте себе, все! Громкое интервью, взбудоражившее всю мировую спортивную общественность, длилось пару минут и состояло из двух вопросов. За это время беглый ученый успел сделать столь же сенсационное, сколь и бездоказательное заявление об участии в допинговых схемах первого лица России. Можно, конечно, предположить, что на самом деле, общение было длиннее и Зеппельт показал в эфире только самое интересное. Но фигура Родченкова сейчас вызывает столь большой ажиотаж, что аудитория была готова и дальше потреблять любой бред информатора в любых объемах. Странно сокращать подобный материал.

Можно еще вспомнить загадочные обстоятельства виртуальной встречи Зеппельта и Родченкова. Поездка немца в Нью-Йорк (зачем она была нужна, если он все равно говорил с Родченковым по телефону?). Нежелание Родченкова открыть лицо (правда ли, что он изменил внешность? Почему Зеппельт этого не спросил?).

Кстати, интервью с Зеппельтом состоялось, согласно фильму, 18 декабря. То есть еще до того, как Родченков согласился в закрытом режиме дать показания в Спортивном арбитражном суде. На тот момент, в Лозанне продолжались слушания комиссии Международного олимпийского комитета по делам наших чемпионов Сочи-2014. Родченков, напомним, на тех слушаниях не присутствовал и отказался дать показания даже в аудиорежиме.

Согласитесь, странно: беседовать с журналистом, но при этом отказать МОК.

В общем, сплошные загадки. Вариантов ответа на них, собственно, два. Либо у Зеппельта были супержесткие условия беседы с Родченковым, и он действительно вынужден был следовать им под угрозой проблем с ФСБ. Либо голос в кадре принадлежал не Родченкову, а его двойнику.

Собственно, никаких доказательств, что перед нами не фейк, в фильме нет. Копировать интонации беглого информатора на английском языке способны многие артисты. Правда, впоследствии в фильме появляется адвокат Родченкова. Но кто знает — действительно ли он дал Зеппельту поговорить с Родченковым, либо подсунул двойника, который без всякой ответственности озвучил супергромкие обвинения?

Обвинения против президента страны — последний козырь, который Родченков мог вытащить из рукава. Все остальные фантастические подробности подмен проб, допинговой системы и прочего он уже рассказал. Неудивительно, что самые громкие и недоказуемые заявления информатор приберег на «потом».

Кардинально изменить ими он сейчас уже ничего не сможет, но создать еще более нервный фон вокруг выступления наших спортсменов на Играх в Пхенчхане — вполне.

А еще в марте в России состояться президентские выборы… Так что все эти заявления вполне вероятно являются маленькими механизмами в большой политической игре Запада.

ПОДДЕЛЬНЫЕ БАНКИ ВМЕСТО ПОЦАРАПАННЫХ

Но вернемся к фильму. Ажиотаж вокруг фигуры Родченкова, который и так очень велик, умело подогревается. Так, например, эффектными получились кадры, где на фоне олимпийских побед Сочи-2014 и фрагментов с церемонии открытия идет передача неких банок из рук в руки через дырку в стене. Не забыл Зеппельт и про высказывание бывшего президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, который недавно пообещал «расстрелять Родченкова за неправду».

Во второй части своего фильма немецкий журналист провел действительно интересный эксперимент, который никто до него не делал. Зеппельт привел заявление фирмы-производителя пробирок «Берлингер» о том, что банки невозможно вскрыть, не оставив при этом хотя бы минимальных следов. Собственно, на этом во многом основывалось расследование МОК, который много месяцев путем экспертизы изучал всевозможные типы царапин и другие следы вскрытия.

Так вот, Зеппельт обратился к стекольщику, который легко сумел изготовить копию оригинальной крышки. Эта крышка подходила к банке нужной формы, которую можно приобрести в открытом доступе. Отличить поддельную банку от оригинальной не смог даже профессиональный эксперт из лаборатории. Единственное отличие между ними, которое удалось обнаружить — это звук, когда стучит банка о банку. Но такие вещи ни один эксперт в настоящей антидопинговой лаборатории не проверяет. А значит, версия Родченкова про участие в подмене специалистов ФСБ и дырки в стене, на самом деле, может быть не единственная. Теоретически, даже нет необходимости так утруждать себя — гораздо легче изготовить партию поддельных пробирок, наполнить их «чистой» мочой и просто менять одну банку на другую.

В общем, это открытие Зеппельта ставит под большой вопрос вообще всю мировую антидопинговую систему. До сих пор проверкой идентичности банок никто не занимался. Пока эксперты МОК искали царапины и сколы, не исключено, что многие другие пробы любых спортсменов вообще передавались в поддельной таре. И тогда доверять их результатам тоже невозможно.