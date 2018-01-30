Родченков заявил о вовлеченности Путина в российский допинговый скандал

В фильме приводится схема информирования властей о допинговых злоупотреблениях со слов Родченкова. Он докладывал обо всем заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Мутко, который общался с Путиным.
«В обмане с допинговыми пробами вы бы не опередили Россию! У России передовой опыт», — заметил Родченков. Этому заявлению в программе ARD предшествовали кадры передачи проб мочи через дырку в стене, и замену их на новые. Затем была показана «картинка» выступления Путина на открытии Олимпийских игр. Во второй части фильма Родченков рассказал о том, что в подмене проб участвовали офицеры ФСБ. Именно они приносили в его лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов.
По словам Родченкова, одним из ключевых представителей российской допинговой системы был проживающий в Швейцарии специалист по спортивной медицине Сергей Португалов. Якобы именно он изобрел стимулирующий препарат, который практически не отражался в пробах спортсменов. Весной 2017 г. бывший профессор и руководитель Центра
Родченков рассказал автору сюжета о том, как чувствует себя информатор Всемирного антидопингового агентства WADA. «Я наслаждаюсь каждым днем, что я жив и тем, что я делаю любимые вещи. Как и вы бы наслаждались. Но как я могу быть уверен, если предполагаемый киллер может быть