Родченков заявил о вовлеченности Путина в российский допинговый скандал

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В фильме приводится схема информирования властей о допинговых злоупотреблениях со слов Родченкова. Он докладывал обо всем заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Мутко, который общался с Путиным.

«В обмане с допинговыми пробами вы бы не опередили Россию! У России передовой опыт», — заметил Родченков. Этому заявлению в программе ARD предшествовали кадры передачи проб мочи через дырку в стене, и замену их на новые. Затем была показана «картинка» выступления Путина на открытии Олимпийских игр. Во второй части фильма Родченков рассказал о том, что в подмене проб участвовали офицеры ФСБ. Именно они приносили в его лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов.

По словам Родченкова, одним из ключевых представителей российской допинговой системы был проживающий в Швейцарии специалист по спортивной медицине Сергей Португалов. Якобы именно он изобрел стимулирующий препарат, который практически не отражался в пробах спортсменов. Весной 2017 г. бывший профессор и руководитель Центра медико-биологического обеспечения Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Португалов был признан Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне виновным в нарушении антидопинговых правил Международной федерации легкой атлетики и отстранен от работы в спортивных организациях.