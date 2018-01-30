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03:19 (мск), источник: Ведомости

Родченков заявил о вовлеченности Путина в российский допинговый скандал

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. «Путин знал всех участников (схемы — ред.) по именам. (Экс-министр спорта Виталий — ред.) Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя», — рассказал Родченков автору фильма немецкому журналисту Хайо Зеппельту. Представитель президента России на вопросы не ответил.

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В фильме приводится схема информирования властей о допинговых злоупотреблениях со слов Родченкова. Он докладывал обо всем заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Мутко, который общался с Путиным.

«В обмане с допинговыми пробами вы бы не опередили Россию! У России передовой опыт», — заметил Родченков. Этому заявлению в программе ARD предшествовали кадры передачи проб мочи через дырку в стене, и замену их на новые. Затем была показана «картинка» выступления Путина на открытии Олимпийских игр. Во второй части фильма Родченков рассказал о том, что в подмене проб участвовали офицеры ФСБ. Именно они приносили в его лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов.

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По словам Родченкова, одним из ключевых представителей российской допинговой системы был проживающий в Швейцарии специалист по спортивной медицине Сергей Португалов. Якобы именно он изобрел стимулирующий препарат, который практически не отражался в пробах спортсменов. Весной 2017 г. бывший профессор и руководитель Центра медико-биологического обеспечения Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Португалов был признан Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне виновным в нарушении антидопинговых правил Международной федерации легкой атлетики и отстранен от работы в спортивных организациях.

Родченков рассказал автору сюжета о том, как чувствует себя информатор Всемирного антидопингового агентства WADA. «Я наслаждаюсь каждым днем, что я жив и тем, что я делаю любимые вещи. Как и вы бы наслаждались. Но как я могу быть уверен, если предполагаемый киллер может быть где-то рядом», — отметил он. Ранее в фильме приводились кадры, на которых экс-президент олимпийского комитета России Леонид Тягачев, заявил, что Родченкова надо расстрелять, «как Сталин бы сделал». Как уточнил автор сюжета, «теперь Родченков боится за свою жизнь… Возможно, будет бояться всю жизнь».

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