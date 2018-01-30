Победы при участии

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Медали, которых не будет

Конькобежцы Павел Кулижников (справа) и Денис Юсков | Источник: РИА

Обнародованный в минувший уикенд Международным олимпийским комитетом список российских спортсменов, которым разрешено выступить на открывающейся 9 февраля в Пхёнчхане Олимпиаде под нейтральным флагом, неизбежно вызывает желание составить другой список — из тех, кто здоров, в форме, удачно выступал в сезоне в международных соревнованиях, был кандидатом в сборную, но приглашения не получил. Он прекрасно иллюстрирует как масштаб разрушений, нанесенных России допинговыми разбирательствами, так и сегодняшний потенциал отечественного зимнего спорта. Из атлетов, не прошедших оказавшиеся чрезвычайно мелкими фильтры двух комиссий МОК, вполне можно было бы составить не просто неплохую, а отличную команду. Такую наверняка сочли бы за счастье иметь в своем распоряжении и некоторые страны, активно развивающие зимние виды. С ней стоило бы нацеливаться на целую горсть олимпийских медалей.

В этой команде были бы такие блестящие конькобежцы, как Павел Кулижников и Денис Юсков, способные забрать золото на дистанциях и 500 м, и 1000 м, и 1500 м.

В ней был бы прекрасный лыжник Сергей Устюгов, который, подойди он к Олимпиаде в Пхёнчхане в таком же тонусе, в каком подошел к прошлогоднему чемпионату мира в Лахти, способен был бы положить на лопатки абсолютно всех соперников сразу в нескольких дисциплинах. В ней был бы главный гений в истории мирового шорт-трека Виктор Ан, и он на своей первой родине наверняка постарался бы прыгнуть выше головы и, может, и не завоевывал бы столько золотых наград, сколько в Сочи в 2014-м (а там было три), но что-то ценное выиграл бы, без сомнения. В ней был бы фронтмен российского биатлона Антон Шипулин: в этом розыгрыше Кубка мира он выше третьего места не поднимался, но потенциал, биография Шипулина настаивают на том, что хотя бы пару раз в сезон он должен «стрелять» громко-громко и либо выигрывать сам, либо тащить к победе, как было на сочинской Олимпиаде и мировом первенстве в 2017 году, эстафетную четверку.

В ней был бы потрясающий скелетонист Александр Третьяков и тоже регулярно бьющиеся за подиум скелетонистки Елена Никитина, Ольга Потылицина, Мария Орлова. В ней были бы любимые публикой фигуристы-парники Ксения Столбова и Федор Климов, чей класс предполагает борьбу за медали.

И еще группа атлетов с достойным — или вообще блистательным — послужным списком, с амбициями.



Потери, в общем, страшные. И не удивительно, что начиная с вечера четверга, с момента публикации вероятного списка приглашенных Олимпийским комитетом России (ОКР), позже повторенного МОК, в востребованные у российской аудитории превращались все новости, связанные с перспективами его дополнения. А то, что оно возможно в ближайшие дни, уже дали понять и международные олимпийские функционеры, и, например, известный спортивный юрист Артем Пацев. Хотя надо полагать, что в любом случае о массовом «подкреплении», учитывая жесткость по отношению к россиянам, которую головная спортивная структура проявляла этой зимой, речь не идет. Вероятность того, что в Пхёнчхане предстоит обходиться почти исключительно или просто исключительно теми, кто «доступен» сейчас, видимо, велика.



Впрочем, и этот набор спортсменов все же не совсем соответствует популярному в январе в России эмоциональному тезису о том, что сборная отправится в Южную Корею полностью обескровленной, без каких-либо реальных перспектив блеснуть мощью. В действительности и без «бригады отцепленных» она должна остаться на Олимпиаде на виду, а награды в ней по-прежнему есть кому добывать. В том числе награды золотые. И традиционная игра в медальные прогнозы перед этими Олимпийскими играми, как бы пронзительно ни звучали допинговая и санкционная темы, имеет применительно к российской команде абсолютно практический смысл.



Медали, которые обязаны быть

Фигуристка Евгения Медведева | Источник: РИА

Анализ медальных шансов сборной России следует начать с того, что и в этом сложном раскладе у нее имеются виды, которые не просто намекают на золото, а во весь голос кричат о нем. Прежде всего это, естественно, фигурное катание.



Потери суперхит олимпийской программы понес, но они не зацепили тех, на кого делалась основная ставка.

Главное — не коснулись двух девушек, Алины Загитовой и Евгении Медведевой, сложность чьих программ — совершенно недосягаемая для зарубежных конкуренток — обязана превратить пхёнчханский турнир одиночниц в их дуэль.

Интрига в нем будет заключаться в том, кому из двух россиянок достанется золото, а опасения за его судьбу — разве что в том, что такие дуэли на запредельной высоте иногда приводят к тому, что их юные участницы, вынужденные рисковать, допускают ошибки. Однако представить, что серийно ошибаться будут обе — и Загитова, и Медведева, — слишком тяжело.



В парном катании Ксения Столбова и Федор Климов были, как ни крути, вторыми номерами сборной. Первые — Евгения Тарасова и Владимир Морозов — в заявке уцелели. Они — не железные фавориты, но неоднократно обыгрывали всех тех, кто будет противостоять им в Пхёнчхане.



Вторых номеров — Александры Степановой и Ивана Букина — не будет и в танцах. Первые — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев — претендуют на попадание на подиум, хотя и не на высшую его ступеньку.



И нельзя забывать, что в Сочи в олимпийской программе появился новый жанр — командный турнир фигуристов. В 2014 году Россия выиграла его, потому что обладала самым надежным среди козырей — наличием элитных спортсменов во всех четырех жанрах. Время и свежие санкции ее положение слегка ухудшили. Но оно все равно смотрится прочнейшим. Козырь все еще в кармане, а им помимо россиян владеют Канада да США.

Другой суперхит — мужской хоккей — пережил жуткий удар с точки зрения рейтинга весной, когда об отказе от Олимпиады объявила НХЛ.

Зато этот отказ был, строго говоря, подарком для сборной России. В прежней конфигурации — с НХЛ — она всегда была одной из полудюжины команд с ресурсами, позволяющими нацеливаться на золото. И ресурсы эти на фоне чешских, финских, шведских или американских, не говоря уже о канадских, не казались какими-то особенно роскошными.



Сейчас все иначе. Глупо спорить с тем, что от отсутствия игроков из НХЛ конкуренты из «Большой шестерки» (ну во всяком случае, конкуренты опаснее остальных — канадцы, американцы и шведы) пострадали сильнее, чем россияне. Глупо спорить с тем, что обнародованный на прошлой неделе российский олимпийский состав — с Павлом Дацюком, Ильей Ковальчуком — ярче всех остальных. И глупо не пытаться спроецировать на Олимпиаду итоги декабрьского Кубка Первого канала, на который лучшие сборные выставили максимально близкие к пхёнчханским варианты. А в Москве сборная России довольно убедительно справилась и со шведами, и канадцами, и с финнами. От фаворитского ярлыка — пусть с оговоркой, что олимпийский формат с как минимум тремя матчами на выбывание для каждого чреват неожиданностями, — никуда не деться.



Медали, которые могут быть

Саночник Роман Репилов | Источник: Reuters

Следующая ниша российской заявки — это спортсмены, которых не назовешь очевидными фаворитами, но которые тем не менее находятся, скажем так, в шорт-листе претендентов на награды, даже на золотые. А их, невзирая на проведенный МОК «секвестр», между прочим немало.

Это, допустим, саночники Семен Павличенко и Роман Репилов. Об их силе рассказывает общедоступная статистика. У Павличенко три победы в нынешнем розыгрыше Кубка мира, у Репилова — две.

Больше — четыре — лишь у немца Феликса Лоха, который до сих пор считался практически неуязвимым. Сегодня благодаря Павличенко и Репилову — кстати, прошлогоднему триумфатору Кубка мира в общем зачете — его ранг безальтернативного фронтмена находится под вопросом. Россияне нередко обгоняют Лоха.



Это — некоторые сноубордисты. В Сочи в лучах славы купалась супружеская пара Алена Заварзина и Вик Уайлд, который выиграл два золота. Перед Пхёнчханом они держались в тени, но в их жанре — параллельном слаломе — вкус к успехам Россия сохранила. В Кубке мира у мужчин лидирует Дмитрий Логинов, а Андрей Соболев идет третьим. У женщин россиянки Екатерина Тудегешева и Наталья Соболева располагаются сразу вслед за возглавляющей классификацию Сабиной Шоффман из Австрии. Имеется, правда, нюанс. Слаломная программа в Пхёнчхане уполовинена по сравнению с сочинской — вычеркнут «обычный» параллельный слалом, а российские кубковые результаты в выжившем гигантском поскромнее. Но все же слалом и слалом-гигант — дисциплины схожие.



Это — фристайлист Максим Буров, который в январе взял Кубок мира в акробатике. Тут тоже нужно говорить о нюансе. Разница в показателях у Бурова и его преследователей — китайца Цзя Цзуняна и белоруса Антона Кушнира — по сути, чисто символическая.



Это — керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В добавленном в программу в Пхёнчхане микст-керлинге они в 2016 году были чемпионами мира.



Шансы просматриваются у лыжной команды, хотя ее-то вроде бы «прочистили», убрав вместе с Сергеем Устюговым Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Наталью Матееву, — основательнее некуда. К примеру, вундеркинд Александр Большунов в 21 год занимает пятое место в кубковой классификации и время от времени доезжает до призов, обставляя более матерых гонщиков.



Шансы просматриваются у потрепанных примерно так же сурово команд по конькобежному спорту и шорт-треку. Конькобежка Наталья Воронина стабильно выступает в Кубке мира на стайерских дистанциях, а в декабре на этапе в Солт-Лейк-Сити обыграла на 3000-метровке котирующихся в преддверии Олимпиады выше всех чешку Мартину Сабликову и немку Клаудию Пехштайн. Шорт-трек лишился Виктора Ана и Владимира Григорьева, но не лишился Семена Елистратова с его не такой уж крохотной коллекцией золотых наград разных топ-турниров.



Шансы просматриваются даже у давно не сверкавшей горнолыжной команды. Александр Хорошилов, который три года назад крушил устоявшуюся слаломную иерархию, подбираясь к ее верхушке, нынче в ней не на первых ролях (но и не на таких, чтобы не ждать от него всплеска), зато Павел Трихичев две недели назад заскочил на второе место в комбинации на этапе Кубка мира в Швейцарии.



Шансы просматриваются даже у биатлонистов, хотя работа комиссии МОК их большую команду сократила до четверки — по двое мужчин и женщин, а по ходу сезона выступления и тех, кто в четверке счастливцев очутился, и тех, кого обделили приглашениями, вызывали у переживающих за них никак не торжество, а скверные чувства. В конце концов, у Антона Бабикова и Татьяны Акимовой в сезоне прошлом, светлее текущего во всех смыслах, были в активе выигранные кубковые этапы.



Чужие медали

Таким образом, рассуждать о сборной России как о команде, которая летит в Пхёнчхан в полном согласии с устаревшим олимпийским девизом про приоритет участия над победами, абсурдно. Участием без права использовать национальную символику и слушать национальный гимн она, естественно, не удовлетворится. А прикидывая ее ранг в итоговой таблице, надо — как, впрочем, и всегда — прикидывать «медальный диапазон», в первую очередь имея в виду медали золотые.

Элементарный подсчет показывает, что при нормальной «реализации» — не такой, какая была в 2010 году в Ванкувере, где российская сборная без всяких санкций умудрилась выпасть из первой десятки, а по крайней мере сопоставимой с сочинской, то есть высокой, но без «конвейерных» взлетов из области фантастики, — попаданий в призы должно быть приблизительно дюжина, а попаданий золотых вполне может быть и полдесятка, и даже побольше — все зависит от эффективности использования верных, средних и призрачных шансов.