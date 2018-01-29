Первый канал покажет олимпийские соревнования с участием атлетов из России

Источник: РИА "Новости"

«Первый канал представляет первые телевизионные трансляции с XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Южная Корея)», — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Так, 9, 10 и 11 февраля будут показаны состязания по фигурному катанию, лыжным гонкам, конькобежному спорту, керлингу и биатлону, информирует дирекция Первого канала.