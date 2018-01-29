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29 января, источник: Р-Спорт

Первый канал покажет олимпийские соревнования с участием атлетов из России

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Первый канал будет транслировать олимпийские соревнования Игр-2018 в Пхенчхане с участием атлетов из России, сообщает дирекция общественных связей Первого канала.

Источник: РИА "Новости"

«Первый канал представляет первые телевизионные трансляции с XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Южная Корея)», — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Так, 9, 10 и 11 февраля будут показаны состязания по фигурному катанию, лыжным гонкам, конькобежному спорту, керлингу и биатлону, информирует дирекция Первого канала.

Олимпийский комитет России (ОКР) в конце января объявил список из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018, Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал этот список. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта не получили от комиссии МОК приглашения на Олимпиаду.

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