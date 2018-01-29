Первый канал покажет олимпийские соревнования с участием атлетов из России

«Первый канал представляет первые телевизионные трансляции с XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Южная Корея)», — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Так, 9, 10 и 11 февраля будут показаны состязания по фигурному катанию, лыжным гонкам, конькобежному спорту, керлингу и биатлону, информирует дирекция Первого канала.
Олимпийский комитет России (ОКР) в конце января объявил список из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018, Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал этот список. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта не получили от комиссии МОК приглашения на Олимпиаду.