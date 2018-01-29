«Путин очень хорошо знает, кто я такой»: Родченков и его новые разоблачения

Источник: РИА "Новости"

ДВЕ МОЛНИИ

Сегодня в твиттере известный немецкий журналист Хайо Зеппельт метнул сразу несколько молний.

Это были анонсы двух частей новейшего документального фильма телеканала ARD, посвященного допинговым проблемам в спорте. Почему-то есть уверенность, что он срезонирует.

Вряд ли вы забыли, кто такой Зеппельт, но я на всякий случай напомню: с его документалки про допинг в российской легкой атлетике стартовало самое громкое разоблачение в истории мирового спорта. Макларен, Родченков, Освальд, Шмид — не менее важные персонажи этой истории, но старина Хайо стоял у истоков.

Фоторепортаж «Россия должна это ценить» Приводим самые важные цитаты президента МОК Томаса Баха.

Свою дозу хейта он получил, но на этом не успокоился. Судя по всему, этого господина как магнитом тянет к лабораториям, пробиркам, замороженной моче, запрещенным препаратам и прочему допинговому стаффу. Зеппельт снимает разоблачения и челленджи, прямо как популярные российские видеоблогеры.

Так, во второй части своего нового фильма он научит весь мир без проблем и лишних царапин вскрывать закрытые сосуды, предназначенные для хранения допинг-проб, которые будут использованы в Пхенхчане. Забавно, что это не смогли сделать специально обученные люди из лаборатории компании-производителя, которая организовала собственные тесты.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока никак не прокомментировал эту историю, а вот в WADA засуетились и пообещали в ближайшее время провести собственное расследование. Тем временем, до Олимпиады всего 11 дней.

ПУТИН ВСЕ ЗНАЛ

Но самая интересная часть новой документалки Зеппельта будет показана в ночь на 30 января в 00:45 по Москве. Это будет первое полноценное интервью после побега в США Григория Родченкова, разбомбившего олимпийский спорт в России своими чистосердечными признаниями. Тема? Хах! Ну, конечно же, допинг у русских!

Интересно то, что это интервью выходит аккурат перед тем, как Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решения по апелляциям 42-х российских спортсменов, которые были пожизненно дисквалифицированы МОК. И в таком ключе Родченков проявляет себя не в первый раз.

Перед заседанием Исполкома МОК, на котором забанили Олимпийский комитет России (ОКР), он несколько дней не слезал с главных страниц норвежских и шведских спортивных сайтов, рассказывая о том, как ведущие российские спортсмены дружно лопали стероиды, запивая их элитным алкоголем.

Сейчас Родченков вышел на новый уровень. Он вновь в красках рассказал о допинговой системе в нашей стране и о том, как менял пробирки россиян во время Игр в Сочи вместе с агентами ФСБ. Но теперь, одним из ключевых фигурантов его повествования стал Владимир Путин.

— Конечно, все приказы по допинговой программе шли сверху, от президента. Только президент может заставить ФСБ выполнять такие задачи. Мутко однажды сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой. Путин знал вообще про все.

Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных перед Мутко, а Мутко перед Путиным. Путин не может отрицать, что знал о допинговой системе, — сказал Родченков.