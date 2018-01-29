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21:03 (мск), источник: Советский спорт

«Путин очень хорошо знает, кто я такой»: Родченков и его новые разоблачения

Палач российского спорта заговорит в ночь на 30 января.

Источник: РИА "Новости"

ДВЕ МОЛНИИ

Сегодня в твиттере известный немецкий журналист Хайо Зеппельт метнул сразу несколько молний.

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Это были анонсы двух частей новейшего документального фильма телеканала ARD, посвященного допинговым проблемам в спорте. Почему-то есть уверенность, что он срезонирует.

Вряд ли вы забыли, кто такой Зеппельт, но я на всякий случай напомню: с его документалки про допинг в российской легкой атлетике стартовало самое громкое разоблачение в истории мирового спорта. Макларен, Родченков, Освальд, Шмид — не менее важные персонажи этой истории, но старина Хайо стоял у истоков.

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«Россия должна это ценить»Приводим самые важные цитаты президента МОК Томаса Баха.

Свою дозу хейта он получил, но на этом не успокоился. Судя по всему, этого господина как магнитом тянет к лабораториям, пробиркам, замороженной моче, запрещенным препаратам и прочему допинговому стаффу. Зеппельт снимает разоблачения и челленджи, прямо как популярные российские видеоблогеры.

Так, во второй части своего нового фильма он научит весь мир без проблем и лишних царапин вскрывать закрытые сосуды, предназначенные для хранения допинг-проб, которые будут использованы в Пхенхчане. Забавно, что это не смогли сделать специально обученные люди из лаборатории компании-производителя, которая организовала собственные тесты.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока никак не прокомментировал эту историю, а вот в WADA засуетились и пообещали в ближайшее время провести собственное расследование. Тем временем, до Олимпиады всего 11 дней.

ПУТИН ВСЕ ЗНАЛ

Но самая интересная часть новой документалки Зеппельта будет показана в ночь на 30 января в 00:45 по Москве. Это будет первое полноценное интервью после побега в США Григория Родченкова, разбомбившего олимпийский спорт в России своими чистосердечными признаниями. Тема? Хах! Ну, конечно же, допинг у русских!

Интересно то, что это интервью выходит аккурат перед тем, как Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решения по апелляциям 42-х российских спортсменов, которые были пожизненно дисквалифицированы МОК. И в таком ключе Родченков проявляет себя не в первый раз.

Перед заседанием Исполкома МОК, на котором забанили Олимпийский комитет России (ОКР), он несколько дней не слезал с главных страниц норвежских и шведских спортивных сайтов, рассказывая о том, как ведущие российские спортсмены дружно лопали стероиды, запивая их элитным алкоголем.

Сейчас Родченков вышел на новый уровень. Он вновь в красках рассказал о допинговой системе в нашей стране и о том, как менял пробирки россиян во время Игр в Сочи вместе с агентами ФСБ. Но теперь, одним из ключевых фигурантов его повествования стал Владимир Путин.

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— Конечно, все приказы по допинговой программе шли сверху, от президента. Только президент может заставить ФСБ выполнять такие задачи. Мутко однажды сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой. Путин знал вообще про все.

Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных перед Мутко, а Мутко перед Путиным. Путин не может отрицать, что знал о допинговой системе, — сказал Родченков.

Смелое заявление. Проверять мы его, конечно, не станем. Но посмотреть интервью профессора определенно стоит. Уж очень любопытно, как все это будет выглядеть, учитывая, что в США Родченков находится под программой защиты свидетелей и у него нет никаких средств связи. Впрочем, уже есть несколько спойлеров: в кадре мы его не увидим, услышим лишь чистейший английский профессора. Но беспокоиться не стоит. Все самое важное из его выступления вы сможете прочитать на сайте «Советского спорта».

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