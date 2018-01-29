«Путин очень хорошо знает, кто я такой»: Родченков и его новые разоблачения
Палач российского спорта заговорит в ночь на 30 января.
Палач российского спорта заговорит в ночь на 30 января.
ДВЕ МОЛНИИ
Сегодня в твиттере известный немецкий журналист Хайо Зеппельт метнул сразу несколько молний.
Это были анонсы двух частей новейшего документального фильма телеканала ARD, посвященного допинговым проблемам в спорте.
Вряд ли вы забыли, кто такой Зеппельт, но я на всякий случай напомню: с его документалки про допинг в российской легкой атлетике стартовало самое громкое разоблачение в истории мирового спорта. Макларен, Родченков, Освальд, Шмид — не менее важные персонажи этой истории, но старина Хайо стоял у истоков.
Свою дозу хейта он получил, но на этом не успокоился. Судя по всему, этого господина как магнитом тянет к лабораториям, пробиркам, замороженной моче, запрещенным препаратам и прочему допинговому стаффу. Зеппельт снимает разоблачения и челленджи, прямо как популярные российские видеоблогеры.
Так, во второй части своего нового фильма он научит весь мир без проблем и лишних царапин вскрывать закрытые сосуды, предназначенные для хранения
Международный олимпийский комитет (МОК) пока никак не прокомментировал эту историю, а вот в WADA засуетились и пообещали в ближайшее время провести собственное расследование. Тем временем, до Олимпиады всего 11 дней.
ПУТИН ВСЕ ЗНАЛ
Но самая интересная часть новой документалки Зеппельта будет показана в ночь на 30 января в 00:45 по Москве. Это будет первое полноценное интервью после побега в США Григория Родченкова, разбомбившего олимпийский спорт в России своими чистосердечными признаниями. Тема? Хах! Ну, конечно же, допинг у русских!
Перед заседанием Исполкома МОК, на котором забанили Олимпийский комитет России (ОКР), он несколько дней не слезал с главных страниц норвежских и шведских спортивных сайтов, рассказывая о том, как ведущие российские спортсмены дружно лопали стероиды, запивая их элитным алкоголем.
Сейчас Родченков вышел на новый уровень. Он вновь в красках рассказал о допинговой системе в нашей стране и о том, как менял пробирки россиян во время Игр в Сочи вместе с агентами ФСБ. Но теперь, одним из ключевых фигурантов его повествования стал Владимир Путин.
— Конечно, все приказы по допинговой программе шли сверху, от президента. Только президент может заставить ФСБ выполнять такие задачи. Мутко однажды сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой. Путин знал вообще про все.
Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных перед Мутко, а Мутко перед Путиным. Путин не может отрицать, что знал о допинговой системе, — сказал Родченков.
Смелое заявление. Проверять мы его, конечно, не станем. Но посмотреть интервью профессора определенно стоит. Уж очень любопытно, как все это будет выглядеть, учитывая, что в США Родченков находится под программой защиты свидетелей и у него нет никаких средств связи. Впрочем, уже есть несколько спойлеров: в кадре мы его не увидим, услышим лишь чистейший английский профессора. Но беспокоиться не стоит. Все самое важное из его выступления вы сможете прочитать на сайте «Советского спорта».