Стал известен состав сборной Казахстана на зимней Олимпиаде-2018

Источник: Vesti.kz

Самой многочисленной будет команда биатлонистов — десять спортсменов. В мужскую сборную вошли Василий Подкорытов, Максим Браун, Владислав Витенко, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, в женскую — Алина Райкова, Дарья Климина, Галина Вишневская, Ольга Полторанина и Елизавета Бельченко.

В программу зимних Игр по биатлону входят спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, смешанная эстафета и эстафета — планируется, что казахстанцы выступят в каждом виде.

Вторым по численности атлетов значится фристайл — трое мужчин и шестеро женщин. Из девяти представителей Казахстана будет трое мужчин и шесть женщин. В могуле выступят Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Юлия Галышева и Аяулым Амренова, а в акробатике — Маржан Акжигит, Жанбота Алдабергенова, Аяна Жолдас, Акмаржан Калмурзаева и Ильдар Бадрутдинов.

Семь представителей Казахстана значатся в заявке на лыжные гонки — четверо мужчин и трое женщин. На старт выйдут в Пхенчхане выйдут Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало, Валерия Тюленева, Анна Шевченко и Елена Коломина.

В шорт-треке от Казахстана семь участников — пять мужчин и двое женщин. В данных соревнованиях участвуют Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова и А Йонг Ким.

В конькобежном спорте на лед выйдут шесть наших спортсменов — пять мужчин и одна женщина. В этом виде спорта сборную представят Роман Креч (500, 1000 метров), Станислав Палкин (500, 1000, 1500 метров), Артем Крикунов (500 метров), Федор Мезенцев (1000, 1500 метров и масс-старт), Денис Кузин (1000, 1500 метров) и Екатерина Айдова (500, 1000, 1500 метров).

В фигурном катании Казахстан будет представлен тремя атлетами — один мужчина и двое женщин. Это — Денис Тен, Элизабет Турсынбаева и Айза Имамбек.

Два участника от Казахстана значатся в горнолыжном спорте — мужчина и женщина. На игры в Пхенчхан-2018 отправятся Игорь Закурдаев и Мария Григорьева.

По одному атлету заявлены в санном спорте и прыжках с трамплина. От Казахстана в этих состязаниях выступят Никита Копыренко (cанный спорт) и Сергей Ткаченко (прыжки с трамплина).