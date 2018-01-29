Паралимпиец РФ будет дисквалифицирован с Игр в случае нарушения нейтрального статуса

На форме паралимпийцев и их спортивном инвентаре не должно быть национального флага, названия страны, эмблем или символов, ассоциирующихся с Россией, например, медведя, или с Паралимпийским комитетом России (ПКР). Атлеты не могут демонстрировать национальные флаги и петь гимн России в местах проведения соревнований, в том числе в тренировочных залах, отелях, Олимпийской деревне, пресс-центрах, а также в аэропортах во время прибытия или отбытия из Южной Кореи. Члены делегации должны воздерживаться от любых форм публичной активности на олимпийских объектах, связанной с национальным флагом, гимном и гербом, а также в социальных сетях.
Нарушение этих правил может привести к дисквалификации паралимпийца или всей делегации с Паралимпиады, а также аннулированию всех результатов российских спортсменов на Играх-2018.
В документе отмечается, что МПК не будет оплачивать поездку российских спортсменов на Паралимпиаду.
В понедельник МПК сообщил, что ряд спортсменов, соответствующих выставленным критериям, будут допущены до Игр-2018 в нейтральном статусе. Они будут выступать под флагом МПК в качестве «нейтральных паралимпийских атлетов» (Neutral Paralympic Athlete, NPA).