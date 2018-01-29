Кто представит Казахстан на Олимпиаде в Пхёнчхане

Как сообщалось ранее, сборная Казахстана выиграла 57 путевок на Олимпиаду. Сегодня стали известны имена спортсменов, получивших путевки. Список распространен пресс-службой Комитета по делам спорта и физкультуры Министерства культуры и спорта РК.



Из 57 путевок 10 — по биатлону, 3 — по фигурному катанию, 12 — по шорт-треку, 12 — по конькобежному спорту, 7 — по лыжным гонкам, 4 — по фристайл-могул, 5 — по фристайл-акробатике, 2 — по горнолыжному спорту, 1 — по прыжкам с трамплина, 1 — по лыжному спорту.



Первыми в олимпийский городок войдут биатлонисты, они прибудут в Пхенчхан 1 февраля. 7 февраля будет поднят Государственный флаг Казахстана в олимпийском городке.



Напомним, XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут 9—25 февраля в городе Пхёнчхан, Южная Корея. В них, как ожидается, примут участие 2 900 спортсменов и официальных представителей из 95 государств.



Биатлон:

1. Подкорытов Василий

2. Браун Максим

3. Хамитгатин Тимур

4. Еремин Роман

5. Витенко Владислав

6. Вишневская Галина

7. Климина Дарья

8. Полторанина Ольга

9. Бельченко Елизавета

10. Райкова Алина



Конькобежный спорт:

11. Креч Роман

12. Кузин Денис

13. Мезенцев Федор

14. Крикунов Артем

15. Палкин Станислав

16. Айдова Екатерина



Фигурное катание:

17. Тен Денис

18. Турсынбаева Элизабет

19. Мамбекова Айза



Лыжные гонки:

20. Полторанин Алексей

21. Величко Евгений

22. Волотка Денис

23. Пухкало Виталий

24. Шевченко Анна

25. Коломина Елена

26. Тюленева Валерия



Шорт-трек:

27. Ажгалиев Абзал

28. Жумагазиев Нурберген

29. Никиша Денис

30. Шамуханов Еркебулан

31. Жаксыбаев Мерсаид

32. Крестова Анастасия

33. Ким Ионг А



Фристайл-Могул:

34. Рейхерд Дмитрий

35. Колмаков Павел

36. Галышева Юлия

37. Амренова Аяулым



Акробатика:

38. Алдабергенова Жанбота

39. Жолдас Аяна

40. Калмурзаева Акмаржан

41. Акжигит Маржан

42. Бадрутдинов Ильдар



Прыжки с трамплина:

43. Ткаченко Сергей



Горнолыжный спорт:

44. Закурдаев Игорь

45. Григорова Мария



Санный спорт:

46. Копыренко Никита.