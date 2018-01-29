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13:06 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Российских паралимпийцев допустили до Игр в нейтральном статусе

Российские паралимпийцы допущены к участию в зимних играх в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-службаМеждународного паралимпийского комитета (МПК). При этом МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

Источник: Reuters

«В знак признания прогресса, достигнутого ПКР в области антидопинговой деятельности, МПК позволит (российским.— “Ъ”) спортсменам, подходящим по всем строгим критериям, участвовать в пяти видах спортивных соревнований (на Паралимпиаде-2018.— “Ъ”)», — объяснили в международной организации.

Как уточнил МПК, дисквалификация осталась в силе по двум причинам. Во-первых, Российское антидопинговое агентство не восстановило свой статус во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Во-вторых, ПКР необходимо предоставить официальный ответ на доклад независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

ПКР, однако, еще на прошлой неделе заявил об отправке ответа на доклад господина Макларена. В российском комитете рассказали, что в январе министр спорта Павел Колобков направил президенту МПК Эндрю Парсонсу письмо, в котором сообщил «о внимательном изучении со своей стороны всех материалов и результатов расследования профессора Р. Макларена», признав их важность. После публикации доклада также была проведена служебная проверка в отношении упомянутых в нем лиц.

Напомним, ПКР был лишен членства в МПК в августе 2016 года за многочисленные допинговые нарушения. В итоге российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. 20 декабря 2017 года МПК оставил в силе дисквалификацию ПКР.

На зимнюю Паралимпиду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 18 марта, квалифицировались 34 российских спортсмена. Ранее ПКР обещал, что в случае недопуска на международные Игры Россия проведет альтернативное соревнование.

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