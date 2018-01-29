Российских паралимпийцев допустили до Игр в нейтральном статусе
Российские паралимпийцы допущены к участию в зимних играх в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Об этом сообщает
Российские паралимпийцы допущены к участию в зимних играх в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Об этом сообщает
«В знак признания прогресса, достигнутого ПКР в области антидопинговой деятельности, МПК позволит (российским.— “Ъ”) спортсменам, подходящим по всем строгим критериям, участвовать в пяти видах спортивных соревнований (на Паралимпиаде-2018.— “Ъ”)», — объяснили в международной организации.
Как уточнил МПК, дисквалификация осталась в силе по двум причинам.
ПКР, однако, еще на прошлой неделе заявил об отправке ответа на доклад господина Макларена. В российском комитете рассказали, что в январе министр спорта Павел Колобков направил президенту МПК Эндрю Парсонсу письмо, в котором сообщил «о внимательном изучении со своей стороны всех материалов и результатов расследования профессора Р. Макларена», признав их важность. После публикации доклада также была проведена служебная проверка в отношении упомянутых в нем лиц.
Напомним, ПКР был лишен членства в МПК в августе 2016 года за многочисленные допинговые нарушения. В итоге российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде в
На зимнюю Паралимпиду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 18 марта, квалифицировались 34 российских спортсмена. Ранее ПКР обещал, что в случае недопуска на международные Игры Россия проведет альтернативное соревнование.