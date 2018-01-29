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10:15 (мск), источник: ТАСС

Участие в Олимпиаде в Пхенчхане подтвердили 2925 спортсменов из 92 стран

СЕУЛ, 29 января. /ТАСС/. Олимпийские игры в Пхёнчхане установят рекорд для зимних Игр по количеству спортсменов, которые примут участие в соревнованиях. Как сообщил в понедельник оргкомитет Игр, по состоянию на 29 января, когда истек срок подачи заявок, свое участие в Олимпиаде подтвердили 2925 спортсменов из 92 стран.

Источник: РИА "Новости"

В предыдущих зимних Играх, состоявшихся в 2014 году в Сочи, участвовали 2858 спортсменов из 88 стран, отмечается в сообщении.

«На этот раз самую большую команду олимпийцев представили США — 242 спортсмена, на втором месте Канада — 226 спортсменов», — отмечают организаторы. В олимпийской команде страны-хозяйки Игр насчитывается 144 спортсмена, которые примут участие в соревнованиях в 15 дисциплинах.

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В команде КНДР, получившей особую квоту Международного олимпийского комитета, 22 спортсмена, в том числе 12 участниц единой межкорейской женской хоккейной команды. Команды Малайзии, Сингапура, Эквадора, Эритреи, Нигерии и Косово впервые примут участие в зимних Играх.

В Пхёнчхане будут разыграны 102 комплекта медалей. В программу зимней Олимпиады добавлены шесть дисциплин — биг- эйр в сноуборде среди мужчин и женщин, масс-старт в конькобежном спорте среди мужчин и женщин, дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключены две дисциплины — параллельный слалом в сноуборде среди мужчин и женщин. Таким образом, общее количество дисциплин увеличилось на четыре.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.

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