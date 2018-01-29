WADA озаботилось новыми пробирками для допинг-тестов

Источник: Reuters

19 января лаборатория в Кельне проинформировала WADA, что обновленные в сентябре 2017 года контейнеры компании Berlinger Special AG можно вскрыть вручную при их замораживании. Это недопустимо, поскольку каждая проба B хранится в морозильных камерах.

Утверждается, что WADA незамедлительно обратилось к производителю для проверки данной информации. 27 января от Berlinger был получен ответ, что в результате испытаний при описанных условиях вскрыть пробирку без повреждений не удалось. Тем не менее, антидопинговое агентство пообещало «следить за компанией, до тех пор, пока вопрос не будет разрешен».