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01:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Известия»: Более 500 спортсменов могут принять участие в соревнованиях в Сочи вместо Олимпиады-2018

Российские спортсмены, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх-2018, могут принять участие в альтернативном турнире в Сочи, где проходили прошлые зимние Игры.

Представитель Министерстве спорта РФ в интервью «Известиям» рассказал, что первенство пройдет уже в ближайшее время. В этих соревнованиях смогут принять участие от 500 спортсменов. Кроме россиян пригласят и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии.

— Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня, — отметил собеседник. — Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи.

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