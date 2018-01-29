За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России

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Олег ШАМОНАЕВ

В Лозанне не стали сокращать согласованную с Олимпийским комитетом России заявку на участие в Играх-2018 нашей команды, которая будет вынуждена выступать в Пхенчхане под флагом МОК. Если у 169 российских атлетов не возникнет проблем с подписанием правил поведения на Олимпиаде, то все они должны в ближайшие дни получить аккредитацию. Общая численность нашей заявки вместе с тренерами, врачами и персоналом составит 340 человек. При этом комиссия по допуску отказала в приглашении 22 российским тренерам и 6 медикам, работавшим на Олимпиаде в Сочи.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО — ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в корейской Олимпиаде ожидается участие порядка 3000 спортсменов из 95 стран. После всех отсевов и дисквалификаций наша заявка оказалась самой маленькой с 2006 года, и впервые в XXI веке мы не попали по данному показателю в первую тройку. Но за пределами топ-3 мы оказались бы в любом случае, даже если бы заполнили все 215 завоеванных квот — у американцев, канадцев и хозяев игр корейцев путевок все равно больше. Другой вопрос, что наше четвертое место по численности состава точно не обернется четвертым местом в командном зачете. Конкурентоспособность олимпийских атлетов из России подорвана основательно, и наше численное преимущество, например, над немцами — это всего лишь цифры.

Любопытно также, что, если в Сочи сборная США — бессменный лидер по размеру заявки — опередила россиян всего на 5 спортсменов, то теперь разрыв между нами составляет 69 человек. Хотя по нынешним временам все остальные страны должны говорить спасибо, что американцы, которые давно являются главными спонсорами олимпийского движения, вообще позволяют выступать на Играх кому-то, кроме самих себя.

КВОТЫ УЙДУТ КОНКУРЕНТАМ

Считается, что российская делегация еще может пополниться благодаря Спортивному арбитражу. На прошлой неделе CAS действительно рассмотрел 39 дел наших спортсменов и тренеров, пожизненно отстраненных комиссией Освальда. Оглашение вердиктов суда ожидается до 31 января. Но к тому времени МОК вполне может перераспределить квоты, от которых отказалась Россия. Кроме того, комиссия Фурнерон имеет полномочия не приглашать россиян на Игры-2018 даже в случае их оправдания в CAS. Подобный поступок наверняка обернется разбирательствами в гражданских судах, но уже после Олимпиады.

Надо полагать, что позиция комиссии во многом будет зависеть от количества оправданных. 1−2 спортсмена в разных видах спорта не создадут больших проблем. А вот массовое возвращение россиян в заявку уже точно невозможно — у МОК очень жесткий тайминг Игр, растягивать соревнования нельзя, как нельзя и отбирать перераспределенные путевки. Конфликтная ситуация может сложиться и в тех видах спорта, где мы все-таки заменили отстраненных спортсменов на дублеров, например, в фигурном катании. Запасные, которые сейчас готовятся к выступлению как «основа», после решения CAS внезапно снова могут стать резервистами и навряд испытают по этому поводу большой энтузиазм.