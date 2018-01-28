Первая группа белорусской олимпийской команды прибыла в Пхенчхан
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая группа белорусской олимпийской команды прибыла в олимпийскую деревню в Пхенчхан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая группа белорусской олимпийской команды прибыла в олимпийскую деревню в Пхенчхан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Как рассказал шеф белорусской миссии, заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, в пути серьезных проблем не возникло. «Прилетели в Сеул рейсом из
Как отметили в белорусской делегации, условия проживания лучше, чем в
В ближайшие дни белорусы будут обустраивать штаб делегации и медицинский блок. Завтра должны пройти официальную процедуру аккредитации.
ХXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам.
Беларусь будут представлять 28 спортсменов, которые выступят в 6 видах спорта.