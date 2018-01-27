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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вяльбе: Сожалею, что пожимала Баху руку

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступила с критикой в адрес главы МОК Томаса Баха.

Источник: РИА "Новости"

По мнению руководителя национальной федерации, нельзя прощать цинизм, с которым относятся к России.

— Я нахожусь в смятении и не понимаю, зачем нам ехать на эту Олимпиаду. Никогда в жизни не находилась в таком состоянии, — цитирует RT Вяльбе. — С одной стороны, понимаю, как важно любому спортсмену там выступить. С другой, везти туда просто статистов ни в коем случае нельзя. И я не считаю нужным прощать тот цинизм, с которым относятся к России. Президент МОК Томас Бах буквально с издевкой сказал, что мы, оказывается, должны ценить, что в Пхенчхан пустили 169 отечественных спортсменов. Сожалею, что когда-то пожимала ему руку и сидела с ним за одним столом.

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Наверное, кому-то выгодно, чтобы на Олимпийские игры не поехали лидеры российской команды. В таком случае можно будет, кивая на отсутствие медалей, сказать, что без допинга отечественные спортсмены ни на что не способны. При этом никто не вспомнит, что тех, кто мог бороться за награды, в Пхенчхан просто не пригласили. Мне кажется, Россия утратила ключевые позиции в мировом спорте. Раньше к нашему мнению прислушивались везде, а сейчас всё решается либо силой, либо деньгами.

МОК в конце 2017 года приостановил членство ОКР в международной организации, из-за чего российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе (олимпийский атлет из России) под олимпийским флагом. 23 января стало известно, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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