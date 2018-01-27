Вяльбе: Сожалею, что пожимала Баху руку
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступила с критикой в адрес главы МОК Томаса Баха.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступила с критикой в адрес главы МОК Томаса Баха.
По мнению руководителя национальной федерации, нельзя прощать цинизм, с которым относятся к России.
— Я нахожусь в смятении и не понимаю, зачем нам ехать на эту Олимпиаду. Никогда в жизни не находилась в таком состоянии, — цитирует RT Вяльбе. — С одной стороны, понимаю, как важно любому спортсмену там выступить. С другой, везти туда просто статистов ни в коем случае нельзя. И я не считаю нужным прощать тот цинизм, с которым относятся к России. Президент МОК Томас Бах буквально с издевкой сказал, что мы, оказывается, должны ценить, что в Пхенчхан пустили 169 отечественных спортсменов. Сожалею, что
Наверное,
МОК в конце 2017 года приостановил членство ОКР в международной организации,
Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.