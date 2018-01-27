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18:52 (мск), источник: ТАСС

МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в ОИ-2018

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель российской делегации на Играх Станислав Поздняков.

Источник: Reuters

В четверг на официальном сайте ОКР был опубликован список из 169 спортсменов, вошедших в заявку российской команды на Олимпиаду-2018. В него вошли такие спортсмены, как конькобежка Ольга Граф, саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, шорт-трекист Семен Елистратов, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — сказал Поздняков.

МОК приостановил членство ОКР в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России». Ранее стало известно, что МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

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