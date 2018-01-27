МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в ОИ-2018

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В четверг на официальном сайте ОКР был опубликован список из 169 спортсменов, вошедших в заявку российской команды на Олимпиаду-2018. В него вошли такие спортсмены, как конькобежка Ольга Граф, саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, шорт-трекист Семен Елистратов, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — сказал Поздняков.