Больше не спорт. Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде

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Олег ШАМОНАЕВ

Если кто-то думал, про выполнение статуса «олимпийского спортсмена из России» в Пхенчхане — это формальность, то он глубоко заблуждался. МОК, словно садист-воспитатель в детском доме, бездумно и неотвратимо приводит в исполнение все детали наказания для подопечного, приговаривая: «Это для твоего же блага». Очевидно, что в Лозанне многие убеждены: дисквалифицируя российских звезд пачками и унижая национальное достоинство россиян, они делают большое дело для очищения российского спорта от допинга. Подобного никогда не понять жителями нашей страны, где столетиями не было жесткой взаимосвязи между преступлением и наказанием, и где милость к падшим всегда считалась добродетелью. Это разница менталитетов, но МОК на это плевать.

Самый показательный момент — правила, предназначенные только для россиян, опубликованы только на английском языке. Хотя перевод 4-страничного документа обошелся бы МОК максимум в 100 евро и занял бы не больше пары часов. И тут проблема не в понимании нами сути выдвинутых Лозанной требований, а в элементарном уважении. Чиновники МОК как бы намекают на то, что и русский язык в Пхенчхане тоже не слишком желателен, хотя запретить и его чиновники к своему сожалению не могут. Как бы то ни было, официальная русская версия «Семи правил» рано или поздно появится, и ее предложат подписать всем 340 членам российской делегации — спортсменам, тренерам, медицинскому и вспомогательному персоналу. Отказ от подписи будет приравниваться к отказу в аккредитации, а нарушение подписанных требований — к немедленному изгнанию с Игр.

По этому пути уже проходили Международная федерация легкой атлетики и Международный паралимпийских комитет, допуская на свои соревнования российских атлетов в нейтральном статусе. В целом МОК действует в том же стиле — его правила для «нейтралов» столь же бессмысленны и беспощадны.

По сути Россия, всеми признанная держава и член Совбеза ООН, ставится в положение фирмы, занимающейся «мусорным маркетингом», то есть рекламирующей себя за счет Олимпиады, не являясь при этом спонсором МОК.

Ни 67 лет сотрудничества нашей страны с Лозанной, ни полторы тысячи завоеванных за этого время отечественными спортсменами олимпийских медалей, не сыграли совершенно никакой роли. И это обязательно надо иметь в виду в будущем. Некоторые из пунктов, увы, не имеют никакого практического смысла и носят откровенно издевательский характер. И выполнить их можно только абстрагируясь от ситуации.

На что же предлагают пойти россиянам на Олимпиаде-2018 затейники из МОК?

1. Все аккредитованные спортсмены и члены делегации олимпийских атлетов из России по время Игр-2018 обязаны уважать принципы и дух решения исполкома МОК.

Имеются в виду принятые 5 декабря 2017 года решения о временной приостановке членства Олимпийского комитета России, лишении олимпийской аккредитации группы российских функционеров и позволении нашим спортсменам выступать на Играх-2018 под олимпийским флагом. Любая критика этого вердикта может быть воспринята как нарушение правил.

2. Спортсмены, тренеры и персонал должны публично и через социальные сети представляться только как «OAR», «Олимпийский атлет из России» или «ОСР» (на кириллице).

В первоначальном официальном переводе английская фраза Olympic athletes from Russia сокращалась по-русски как СОР. К счастью, этой двусмысленной аббревиатуры удалось избежать, хотя отношение к нам как сору, очевидно, осталось. Данный пункт — самый скандальный из всех.

Россиянам почти на месяц отказывают в праве говорить и писать, что они — россияне.

Если в случае с «мусорным маркетингом» этот пункт воспринимается логичным, то в случае с принадлежностью к целому народу — это чистой воды ксенофобия. Данные требования, касающиеся того, что происходит за пределами стадионов и трасс, — прямое нарушение Декларации прав человека, и должно стать поводом для разбирательства в ООН.

3. Аккредитованные спортсмены и члены делегации олимпийских атлетов из России должны помнить, что олимпийские атлеты из России соревнуются под олимпийским флагом, а во время церемоний награждения звучит олимпийский гимн.

Мы это уже проходили в августе 2017 года на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Ничего, кроме недоумения, подобные церемонии не вызывают. Но в этом случае МОК ставит в неловкое положение и самого себя. И чем больше будет таких ситуаций в Пхенчхане, тем лучше.

4. Спортсмены, тренеры и персонал ОСР во время Олимпиады (соревнований, тренировок, во внесоревновательных период и во время торжественных церемоний) должны носить форму и аксессуары (в том числе значки), соответствующие рекомендациям МОК.

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Рекомендации МОК таковы, что россияне в Пхенчхане не смогут использовать не только российскую государственную символику, но и флаги и гербы регионов, а также образы, четко ассоциирующиеся с Россией (советские символы, георгиевские ленточки и так далее). Наш триколор запрещен в цветах формы, на маникюре, резинках для волос, на татуировках, наушниках и на всем, на что может упасть глаз в публичном пространстве. Болельщикам на трибунах все это, к счастью, не запрещено (если только госсимволы не становятся частью публичной акции). Но организаторам трансляций рекомендовано не показывать болельщиков с российской символикой.

5. Атлеты и члены делегации ОСР должны воздерживаться от любой формы публичной активности, связанной с флагом, гимном и государственными символами, а также эмблемой ОКР на всей территории олимпийских объектов, а также в СМИ (в том числе в социальных сетях — через ретвиты, репосты и пр.). Флаг разрешается повесить в спальне в Олимпийской деревне, однако он не должен быть виден снаружи.

Это в высшей степени безумный пункт, поскольку термин «публичная активность» можно трактовать необычайно широко. Чтобы его не нарушить спортсменам и тренерам надо держаться как можно дальше от любых государственных символов России. И, если МОК захочет кого-то наказать, то все равно сможет предъявить обвинения по этому пункту в любой момент.

Особенно странным выглядит послабление с флагом в спальне, уже ставшее поводом для многочисленных шуток и мэмов.

6. Спортсмены не должны просить или принимать национальный флаг, предметы с эмблемой и другими символами на любом олимпийском объекте (например, брать национальный флаг у болельщиков, петь национальный гимн на олимпийских объектах и так далее).

МОК хочет исключить ситуации, при которых наши спортсмены смогут финишировать с российскими флагами или поднимать со льда или снега предметы с нашей национальной символикой. Вывод из этого и предыдущего пунктов — если спортсмен видит в Пхенчхане триколор, двуглавых орлов или что-то в этом роде, он должен бежать от этого места как можно дальше и как можно быстрее, даже если это обернется ухудшением его спортивного результата.

7. Атлеты и члены делегации должны воздерживаться от альтернативных церемоний награждения, организованных Олимпийским комитетом России или третьей стороной для олимпийских атлетов из России или сотрудников делегации на любом объекте.