«Смертельных препятствий для защиты прав российских спортсменов нет»

БУДЕТ ЛИ ПРЕЦЕДЕНТ ШИПУЛИНА?
Одна из главных звезд российского зимнего спорта биатлонист Антон Шипулин, не приглашенный международными чиновниками на Олимпиаду, в четверг поделился с публикой реакцией на это решение МОК на своей странице в Инстаграме. В числе прочего он написал, что направил запрос в Лозанну с просьбой прояснить ситуацию со своим приглашением.
А вчера стало известно, что подобные же запросы в МОК направили лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Об этом агентству РИА «Новости» рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Известный спортивный юрист Михаил Прокопец, к которому «СЭ» обратился за разъяснениями, полагает, что атлеты поступили правильно. Он считает, что российские спортсмены, не получившие приглашения на Олимпиаду-2018 года, должны отстаивать свои права на выступление на Играх в судебных инстанциях.
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— Была общественная дискуссия насчет того, можно ли обжаловать то, чего нет, — сказал Прокопец «СЭ». — Ведь решения МОК, по сути, нет, а есть только факт невыдачи приглашений на Олимпиаду ряду российских спортсменов. Есть практика, в том числе Спортивного арбитражного суда, когда люди в случае отсутствия решения создают его сами. Шипулин поступил правильно, попросив разъяснений. Если ему скажут, что он не допущен, то он сможет подать апелляцию. В своем письме он может написать, что если до такого-то числа не будет ответа, то решение можно будет считать отрицательным. Такой подход имеет перспективы. Это же касается и ad hoc (CAS ad hoc Division — временный офис для оперативного решения возможных споров на Олимпиаде. — Прим. «СЭ»). Многие говорят, что это 10 дней до начала Олимпиады. Однако, направив соответствующее письмо, можно установить четкий срок.
— Это мое мнение, я бы поступил так, — добавил юрист. — Может, ознакомившись с документами, я бы решил по-другому. Но, исходя из информации в прессе, я вижу ситуацию такой. Смертельных процессуальных препятствий для защиты своих прав тут нет.
Кроме того, вчера открытое письмо главе МОК Томасу Баху написал и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, также не получивший приглашения в Пхенчхан. Оно было опубликовано на официальном сайте Союза конькобежцев России. Приводим его текст полностью.
«Уважаемый г-н Президент Томас Бах,
Мои первые Олимпийские игры были еще в 2002 году, и нынешние, в Пхенчхане, должны были стать особенными в моей карьере сразу по нескольким причинам. Но за две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему.
На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов. Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, «чистый» спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения.
Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных до Олимпийских игр.
Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности.
Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как — искренне в это верю — имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018.
Виктор АН | Источник: Спорт-Экспресс
Однако МОК не пошел навстречу легендарному спортсмену. По крайней мере пока.
«Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи. В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как работает процесс и как проходил выбор пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены для получения приглашения на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению», — приводит РИА «Новости» заявление МОК.
Шансов на счастливую развязку, учитывая предыдущий опыт, крайне мало. Но история с поездкой российских атлетов в Пхенчхан еще не завершена — в CAS продолжаются слушания по искам спортсменов, дисквалифицированных комиссией Денниса Освальда и тех, кто пытается оспорить критерий допуска на Игры-2018, установленный МОК, — а именно наличия в прошлом допинговой истории.