«Смертельных препятствий для защиты прав российских спортсменов нет»

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БУДЕТ ЛИ ПРЕЦЕДЕНТ ШИПУЛИНА?

Одна из главных звезд российского зимнего спорта биатлонист Антон Шипулин, не приглашенный международными чиновниками на Олимпиаду, в четверг поделился с публикой реакцией на это решение МОК на своей странице в Инстаграме. В числе прочего он написал, что направил запрос в Лозанну с просьбой прояснить ситуацию со своим приглашением.

А вчера стало известно, что подобные же запросы в МОК направили лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Об этом агентству РИА «Новости» рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец, к которому «СЭ» обратился за разъяснениями, полагает, что атлеты поступили правильно. Он считает, что российские спортсмены, не получившие приглашения на Олимпиаду-2018 года, должны отстаивать свои права на выступление на Играх в судебных инстанциях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeXzaf2nltA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeXzaf2nltA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/anton_shipulin/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shipulin</a> (@anton_shipulin) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-25T12:09:52+00:00">Jan 25, 2018 at 4:09am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Была общественная дискуссия насчет того, можно ли обжаловать то, чего нет, — сказал Прокопец «СЭ». — Ведь решения МОК, по сути, нет, а есть только факт невыдачи приглашений на Олимпиаду ряду российских спортсменов. Есть практика, в том числе Спортивного арбитражного суда, когда люди в случае отсутствия решения создают его сами. Шипулин поступил правильно, попросив разъяснений. Если ему скажут, что он не допущен, то он сможет подать апелляцию. В своем письме он может написать, что если до такого-то числа не будет ответа, то решение можно будет считать отрицательным. Такой подход имеет перспективы. Это же касается и ad hoc (CAS ad hoc Division — временный офис для оперативного решения возможных споров на Олимпиаде. — Прим. «СЭ»). Многие говорят, что это 10 дней до начала Олимпиады. Однако, направив соответствующее письмо, можно установить четкий срок.

— Это мое мнение, я бы поступил так, — добавил юрист. — Может, ознакомившись с документами, я бы решил по-другому. Но, исходя из информации в прессе, я вижу ситуацию такой. Смертельных процессуальных препятствий для защиты своих прав тут нет.

ПИСЬМО АНА

Кроме того, вчера открытое письмо главе МОК Томасу Баху написал и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, также не получивший приглашения в Пхенчхан. Оно было опубликовано на официальном сайте Союза конькобежцев России. Приводим его текст полностью.

«Уважаемый г-н Президент Томас Бах,

Мои первые Олимпийские игры были еще в 2002 году, и нынешние, в Пхенчхане, должны были стать особенными в моей карьере сразу по нескольким причинам. Но за две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему.

На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов. Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, «чистый» спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения.

Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных до Олимпийских игр.

Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне как спорт­смене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности.

Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как — искренне в это верю — имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018.

С уважением, Виктор Ан.

Виктор АН | Источник: Спорт-Экспресс

Однако МОК не пошел навстречу легендарному спортсмену. По крайней мере пока.

«Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи. В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как работает процесс и как проходил выбор пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены для получения приглашения на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению», — приводит РИА «Новости» заявление МОК.