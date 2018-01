«Смертельных препятствий для защиты прав российских спортсменов нет»

Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!

