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20:32 (мск), источник: Р-Спорт

МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде‍

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал свод правил поведения для «спортсменов-олимпийцев из России» на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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Как отмечается в релизе, данный свод правил является обязательным для спортсменов и членов делегации из России, также создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением этих правил на Играх-2018.

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Первым пунктом правил значится «уважение решения» МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказ от критики этого решения. Также делегацию российских атлетов необходимо называть исключительно «спортсменами-олимпийцами из России», в том числе в соцсетях.

Кроме того, российские спортсмены должны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОК, воздерживаться от любых публичных способов выражения, связанных с национальными гимном и флагом, с символикой ОКР, а также не участвовать в «альтернативных» церемониях чествования победителей.

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