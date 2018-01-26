МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде‍

Как отмечается в релизе, данный свод правил является обязательным для спортсменов и членов делегации из России, также создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением этих правил на Играх-2018.
Первым пунктом правил значится «уважение решения» МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказ от критики этого решения. Также делегацию российских атлетов необходимо называть исключительно «спортсменами-олимпийцами из России», в том числе в соцсетях.
Кроме того, российские спортсмены должны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОК, воздерживаться от любых публичных способов выражения, связанных с национальными гимном и флагом, с символикой ОКР, а также не участвовать в «альтернативных» церемониях чествования победителей.