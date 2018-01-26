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20:35 (мск), источник: Sports.kz

Олимпийцы из Казахстана выступят в 9 видах

Олимпийская деревня открылась в южнокорейском городе Канныне. Там будут жить и казахстанские спортсмены, которые отправятся на главные международные соревнования четырехлетия.

Источник: Sports.kz

Гостиницы уже готовы принять атлетов. Они рассчитаны на 2400 человек, которые будут бороться за медали в состязаниях по хоккею, кёрлингу, фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Северокорейская делегация во главе с министром спорта уже оценила, как их спортсменов будут встречать южане, которым еще недавно они угрожали ядерным оружием. Олимпиада заставила две Кореи отказаться от взаимных претензий. Сборные этих стран выступят в одной форме под одним флагом.

Казахстанцы же поднимут свой стяг в деревне 7 февраля. Зимние Олимпийские Игры в Южной Корее стартуют уже через 14 дней. По лыжным дисциплинам спортсмены будут соревноваться в городе Пхёнчхане, а по коньковым — в Канныне. Атлеты из Казахстана выступят в 9 видах.

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