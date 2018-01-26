Олимпийцы из Казахстана выступят в 9 видах

Гостиницы уже готовы принять атлетов. Они рассчитаны на 2400 человек, которые будут бороться за медали в состязаниях по хоккею, кёрлингу, фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Северокорейская делегация во главе с министром спорта уже оценила, как их спортсменов будут встречать южане, которым еще недавно они угрожали ядерным оружием. Олимпиада заставила две Кореи отказаться от взаимных претензий. Сборные этих стран выступят в одной форме под одним флагом.