Олимпийцы из Казахстана выступят в 9 видах
Олимпийская деревня открылась в южнокорейском городе Канныне. Там будут жить и казахстанские спортсмены, которые отправятся на главные международные соревнования четырехлетия.
Олимпийская деревня открылась в южнокорейском городе Канныне. Там будут жить и казахстанские спортсмены, которые отправятся на главные международные соревнования четырехлетия.
Гостиницы уже готовы принять атлетов. Они рассчитаны на 2400 человек, которые будут бороться за медали в состязаниях по хоккею, кёрлингу, фигурному катанию, конькобежному спорту и
Казахстанцы же поднимут свой стяг в деревне 7 февраля. Зимние Олимпийские Игры в Южной Корее стартуют уже через 14 дней. По лыжным дисциплинам спортсмены будут соревноваться в городе Пхёнчхане, а по коньковым — в Канныне. Атлеты из Казахстана выступят в 9 видах.