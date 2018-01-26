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20:25 (мск), источник: Р-Спорт

Окончательный список приглашенных на ОИ россиян появится не ранее 27 января

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Окончательный список приглашенных на Олимпиаду-2018 спортсменов из России будет опубликован не ранее 27 января, говорится в релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

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26
фотографий
26
фотографий

МОК в декабре объявил, что «чистые» российские спортсмены будут допущены к участию в Играх-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом. В четверг первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что всего в заявку российской команды на Олимпиаду включены 169 атлетов, ведущие спортсмены не вошли в этот список. В число спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду, попали биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов и другие лидеры российской сборной в разных видах спорта.

«Приглашения могут быть только на церемонии регистрации делегации из России, которая состоится 27 января. Поэтому окончательный список приглашенных спортсменов не может быть опубликован до этой даты», — говорится в релизе МОК.

Олимпиада-2018 в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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