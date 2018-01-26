Окончательный список приглашенных на ОИ россиян появится не ранее 27 января

МОК в декабре объявил, что «чистые» российские спортсмены будут допущены к участию в Играх-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом. В четверг первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что всего в заявку российской команды на Олимпиаду включены 169 атлетов, ведущие спортсмены не вошли в этот список. В число спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду, попали биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов и другие лидеры российской сборной в разных видах спорта.