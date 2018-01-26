МОК: Не можем комментировать отдельные случаи недопуска российских олимпийцев

В четверг первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что в заявку российской команды на Олимпиаду включены 169 человек, причем ведущие атлеты в нее не вошли, включая шорт-трекиста Виктора Ана. В пятницу Ан обратился с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху, в котором выразил надежду, что причины его недопуска к ОИ-2018 будут озвучены.

«Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи. В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению», — сообщили в пресс-службе МОК, отвечая на запрос о письме Ана.