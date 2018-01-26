Южная Корея создаст группы болельщиков для поддержки спортсменов из РФ на ОИ-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр в Пхёнчхане 169 российских атлетов, которые из-за санкций, наложенных на Олимпийский комитет России, выступят под олимпийским флагом под общим названием Olympic athlete from Russia («олимпийский атлет из России»).

«Решение МОК такое, какое есть. Но мы рады, что российские атлеты все же будут на Играх. Народ Республики Корея очень рад этому», — сказал У Юн Гын.

«Более того, нами будут созданы специальные группы болельщиков, которые поддержат российских спортсменов», — добавил посол.

В честь предстоящих Олимпийских игр культурный центр посольства Республики Кореи в пятницу организовал прием и концерт классической музыки. Он прошел под девизом: «Корея приветствует олимпийских спортсменов из России на Олимпийских играх в Пхёнчхане». Торжественный вечер прошел в Московском международном доме музыки.