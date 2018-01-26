CAS откроет два временных офиса на ОИ в Пхёнчхане

Специальный отдел CAS разрешит любые юридические споры, возникающие во время Игр. Этот временный трибунал работает на Олимпийских играх с 1996 года. Специальный отдел CAS предоставит участникам Игр услуги разрешения юридических споров в сроки, соответствующие графику соревнований.
Антидопинговый отдел CAS будет отвечать за вопросы, связанные с допингом, в качестве органа первой инстанции. Эта структура дебютировала на Олимпийских играх 2016 года. Антидопинговый отдел CAS будет обрабатывать потенциальные случаи допинга в соответствии с антидопинговыми правилами МОК.
Специальный отдел возглавит американец Майкл Ленард, антидопинговый — швейцарец Иво Эусебио. Оба офиса будут работать под началом генерального секретаря CAS Маттье Риба.