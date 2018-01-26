CAS откроет два временных офиса на ОИ в Пхёнчхане

С 30 января по 25 февраля на Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) будут работать два отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), которые будут призваны помочь оперативному решению юридических антидопинговых вопросов во время Игр, сообщает пресс-служба CAS.