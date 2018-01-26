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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

CAS откроет два временных офиса на ОИ в Пхёнчхане

С 30 января по 25 февраля на Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) будут работать два отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), которые будут призваны помочь оперативному решению юридических антидопинговых вопросов во время Игр, сообщает пресс-служба CAS.

Источник: РИА "Новости"

Специальный отдел CAS разрешит любые юридические споры, возникающие во время Игр. Этот временный трибунал работает на Олимпийских играх с 1996 года. Специальный отдел CAS предоставит участникам Игр услуги разрешения юридических споров в сроки, соответствующие графику соревнований.

Антидопинговый отдел CAS будет отвечать за вопросы, связанные с допингом, в качестве органа первой инстанции. Эта структура дебютировала на Олимпийских играх 2016 года. Антидопинговый отдел CAS будет обрабатывать потенциальные случаи допинга в соответствии с антидопинговыми правилами МОК.

Специальный отдел возглавит американец Майкл Ленард, антидопинговый — швейцарец Иво Эусебио. Оба офиса будут работать под началом генерального секретаря CAS Маттье Риба.

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