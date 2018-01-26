Четыре золота, два десятка медалей: что ждет Россию в Пхенчхане

БИАТЛОН

Антон БАБИКОВ | Источник: AFP 2018

Мужчины : Антон Бабиков, Матвей Елисеев.

Женщины : Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

Один из самых популярных у российских болельщиков вид спорта, и не только среди зимних дисциплин, и пострадал от международных санкций едва ли не больше всех. За бортом олимпийской заявки остались лидеры сборной Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт, от которых ждали призовых мест и серьезного вклада в эстафеты. Но не будет ни того ни другого — отбор комиссии Фурнерон прошли лишь четверо российских биатлонистов, что вообще не позволит нам стартовать в командных видах программы, за исключением смешанной эстафеты.

Пожалуй, именно на микст и стоит сделать ставку в таких условиях. Выступив «за себя и за того парня», этой четверке вполне по силам попасть на пьедестал. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и личные дисциплины — и Бабиков, и Акимова имеют в послужном списке победы и пьедесталы на этапах Кубка мира. Хотя в нынешнем сезоне вся российская сборная пребывает не в лучшей форме, но Олимпиада у биатлонистов давно известна как турнир, где случаются сенсации.

Прогноз «СЭ»: 1 бронза.

БОБСЛЕЙ

Надежда СЕРГЕЕВА и Анастасия КОЧЕРЖОВА | Источник: AFP 2018

Мужчины : Максим Андрианов, Алексей Стульнев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, Юрий Селихов.

Женщины : Александра Родионова, Надежда Сергеева, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова.

И здесь главная медальная надежда России не едет на Игры, но Александра Касьянова приговорила не госпожа Фурнерон — он еще в декабре был пожизненно отстранен от олимпийского движения по итогам работы комиссии Освальда. Приглашений не дождались и несколько разгоняющих.

В итоге в Корее у мужчин выступят вторые и третьи номера сборной — Андрианов и Стульнев. Последний, по-видимому, также стартует в бобах-четверках. В нынешнем сезоне Стульнев на Кубке мира дважды становился пятым в двойках и один раз был шестым в четверках. Этого вполне достаточно, чтобы входить в число претендентов на награды, но вряд ли позволит попасть на пьедестал.

У женщин серебряный призер ЧЕ-2017 Надежда Сергеева тоже в круге соискателей наград. Но олимпийский формат, при котором победителей определяют четыре попытки, очень требователен — случайности он сводит к минимуму, а любые ошибки возводит в квадрат.

Прогноз «СЭ»: без медалей.

СКЕЛЕТОН

Никита ТРЕГУБОВ | Источник: AFP 2018

Мужчины : Никита Трегубов, Владислав Марченков.

Суперзвезда мужской сборной Александр Третьяков и лидер женской Елена Никитина, как и ее подруги по команде Ольга Потылицына и Мария Орлова получили «красный свет» еще от Освальда и его комиссии. В итоге оказалось, что женская сборная в Пхенчхане не будет представлена вовсе.

Но зато у российских болельщиков есть вполне реальные шансы на медаль, связанные с Трегубовым. Едва ли не главная восходящая звезда мирового скелетона на днях в четвертый раз подряд выиграл юниорское первенство планеты. Вторым там, кстати, был еще один будущий олимпиец Марченков. Но и на взрослом уровне Трегубов уже вполне состоявшийся спортсмен — на его счету бронза ЧМ-2017 и две награды чемпионатов Европы. В нынешнем розыгрыше Кубка мира молодой россиянин уже дважды попадал на пьедестал, и к Пхенчхану подойдет в отличной форме.

Прогноз «СЭ»: 1 бронза.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Александр ХОРОШИЛОВ | Источник: Reuters

Мужчины : Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов.

Женщины : Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко.

Горнолыжники прошли первый и едва ли не самый важный этап отбора со стороны МОК без потерь. Другое дело, что этот вид спорта никогда не считался «российским» — единственной олимпийской наградой для страны и по сей день остается серебро Лиллехаммера-1994, взятое Светланой Гладышевой.

Но свои соискатели призовых мест у нас есть и тут. Главный, конечно, Хорошилов, который за нынешний четырехлетний цикл заслужил репутацию топ-слаломиста, на счету которого есть и победа, и почти десяток пьедесталов на этапах Кубка мира. Этот сезон у него пока не складывается, но еще есть время все исправить.

Прогноз «СЭ»: без медалей.

КЕРЛИНГ

Виктория МОИСЕЕВА, Ульяна ВАСИЛЬЕВА, Галина АРСЕНЬКИНА, Юлия ГУЗИЕВА, Юлия ПОРТУНОВА | Источник: РИА

Женщины : Виктория Моисеева, Галина Арсенькина, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Юлия Портунова.

Микст : Александр Крушельницкий, Анастасия Брызгалова.

В керлинге у нас не будут представлены серебряные призеры ЧМ-2017 во главе с Анной Сидоровой, но проблема тут вовсе не в различных комиссиях. Многолетние законодательницы мод на внутреннем уровне неровно начали сезон, и в итоге проиграли отборочный матч команде Моисеевой.

Поэтому в Пхенчхане у нас будет новая, перспективная команда. Но недостаточное количество опыта на таком уровне не позволяет причислить ее к беспрекословным претендентам на награды. Пятерка Моисеевой, скорее, «темная лошадка», которая может удивить. А вот в миксте, дебютирующем на Олимпиадах, Крушельницкий и Брызгалова котируются едва ли не выше девушек. Достаточно сказать, что они — чемпионы мира-2016, а на прошлом турнире проиграли лишь будущим победителям из Швейцарии и команде Китая, попавшей в призы второй год подряд.

Прогноз «СЭ»: 1 бронза.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Ольга ГРАФ | Источник: Спорт-Экспресс

Мужчины : Сергей Трофимов.

Женщины : Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф.

Еще один вид спорта, сильно пострадавший от «чисток» МОК. Российские конькобежцы за нынешний цикл подготовили очень хороший состав, особенно у мужчин, но чиновники оставили от него рожки да ножки. Не приглашены в Пхенчхан ни один из сильнейших спринтеров мира Павел Кулижников, ни непобедимый в текущем сезоне на дистанции 1500 м Денис Юсков, ни лидер женской сборной Екатерина Шихова, идущая четвертой в общем зачете Кубка мира.

Но даже в такой конфигурации команда из России может быть конкурентоспособна в борьбе за места на пьедестале. Речь, конечно, о женщинах. Голикова в нынешнем розыгрыше Кубка мира трижды попадала в призы на 500-метровке. Воронина имеет в активе серебро и бронзу в забегах на 3000 м, и возглавляет зачет сезона в этой дисциплине. Двукратный призер Сочи Граф — опытный боец, четыре года подряд бравший медали в командных гонках, в том числе и на ЧМ-2017 в Корее. Вместе с Голиковой и Ворониной она может составить неплохой коллектив.

Прогноз «СЭ»: 1 серебро и 1 бронза.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Александр БОЛЬШУНОВ | Источник: AFP 2018

Мужчины : Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин.

Женщины : Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.

И в лыжах все самые звездные россияне будут смотреть за Олимпиадой со стороны. Сразу 10 из них во главе с Александром Легковым и Максимом Вылегжаниным попали под санкции комиссии Освальда. Еще семеро, в числе которых и один из сильнейших лыжников мира прямо сейчас Сергей Устюгов, не были допущены Фурнерон сотоварищи. 17 спортсменов — это почти в полтора раза больше, чем количество приглашенных.

Естественно, что при таком раскладе речи о выполнении каких-либо планов вообще не идет. А тут еще и выяснилось, что Большунов и Червоткин, входящие в топ-10 общего зачета Кубка мира, приболели за несколько недель до олимпийских стартов. Все идет к тому, что в дистанционных гонках шансы оказаться на пьедестале у россиян будут не самыми высокими. Хотя в команде есть и уже успевшие проявить себя в нынешнем сезоне Ларьков и Виценко, у женщин — Седова и Непряева, возглавляющая список лучших молодых гонщиц.

В спринте вероятность оказаться на пьедестале выше — личный в Пхенчхане пройдет классическим стилем, а в этом виде программы у нас уже были в призах Большунов и Белорукова. В командном без отстраненных лидеров будет тяжело, но варианты тоже есть.

Прогноз «СЭ»: 1 серебро и 2 бронзы.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

Ирина АВВАКУМОВА | Источник: AFP 2018

Мужчины : Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов.

Женщины : Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

Мужчины : Эрнест Яхин.

Еще две родственных дисциплины, которых наказания со стороны МОК обошли стороной. Опытный Дмитрий Васильев, которому не собирались направлять приглашение, и так не попал в команду по спортивному принципу.

В двоеборье наш девиз давно соответствует олимпийскому, а вот в прыжках с трамплина у россиян есть надежда. Точнее, Ирина. Аввакумовой прочили попадание в медали еще в Сочи, но тогда у нее не получилось порадовать домашнюю публику. Хотя, может, оно и к лучшему — теперь у лидера национальной сборной есть второй шанс.

Прогноз «СЭ»: без медалей.

САННЫЙ СПОРТ

Роман РЕПИЛОВ | Источник: Reuters

Мужчины, одиночки : Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров.

Мужчины, двойки : Александр Денисьев, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Андрей Медведев.

Женщины : Екатерина Батурина.

Здесь сборная России осталась без номера один у женщин — Татьяны Ивановой. Но самое важное — вряд ли попадет в Пхенчхан лишенный двух наград Сочи Альберт Демченко, и команде придется выступать без главного тренера. Помимо прочего, у опытнейшего Демченко еще потрясающее чутье в работе с настройками техники, чего тоже может не хватить в решающий момент.

Основные надежды у российских болельщиков связаны с турниром мужчин-одиночников, где на пьедестал с одинаковой долей вероятности могут претендовать действующий обладатель Кубка мира Репилов и победитель ЧМ-2015 Павличенко. Кроме того, можно побороться за награды в командном турнире.

Прогноз «СЭ»: 1 серебро.

СНОУБОРД

Алена ЗАВАРЗИНА | Источник: Спорт-Экспресс

Мужчины

Параллельный слалом-гигант : Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев.

Борд-кросс : Даниил Дильман, Николай Олюнин.

Хаф-пайп, слоупстайл, биг-эйр : Никита Автанеев, Антон Мамаев, Владислав Хадарин.

Женщины

Параллельный слалом-гигант : Милена Быкова, Алена Заварзина, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева.

Борд-кросс : Мария Васильцова, Кристина Пауль.

Хаф-пайп, слоупстайл, биг-эйр : Софья Федорова.

В сноуборде потерь у сборной России нет — в строю и двукратный чемпион Сочи Уайлд, и призеры Олимпиад Заварзина с Тудегешевой, и неплохо выступающие в текущем сезоне Соболев и Логинов. Поэтому поклонники сноуборда и руководители федерации вправе рассчитывать на высокие результаты.

С уменьшением количества поворотных дисциплин шансов на награды у россиян по умолчанию стало меньше. Все-таки параллельный слалом — самый «русский» вид программы. Но слалом-гигант никуда не делся, и вот в нем нужно стремиться собрать максимальный урожай. Может, и в борд-кроссе кто-нибудь повторит сочинские подвиги Олюнина. И не исключено, что сам Олюнин.

Прогноз «СЭ»: 1 золото, 1 серебро и 1 бронза.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгения МЕДВЕДЕВА и Алина ЗАГИТОВА | Источник: Спорт-Экспресс

Мужчины : Дмитрий Алиев, Михаил Коляда.

Женщины : Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова.

Спортивные пары : Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Александр Энберт, Наталья Забияко, Алексей Рогонов, Кристина Астахова.

Танцы : Дмитрий Соловьев, Екатерина Боброва, Джонатан Гурейро, Тиффани Загорски.

И фигурное катание не обошли вниманием чиновники МОК — отказ в приглашении на Олимпиаду совершенно неожиданно получили Ксения Столбова, выступающая в спортивных парах вместе с Федором Климовым, и молодой танцор Иван Букин, катающийся вместе с Александрой Степановой. Таким образом, команда разом лишилась двух дуэтов, взявших медали на недавнем чемпионате Европы в Москве.

Тем не менее, турнир фигуристов должен стать для команды одним из самых успешных на Играх. У нас есть две главных претендентки на золото в женском катании — Медведева и Загитова, опытные танцоры Боброва/Соловьев, двукратные чемпионы Европы в парах и призеры ЧМ-2017 Тарасова/Морозов. И не стоит забывать про командный турнир.

Прогноз «СЭ»: 2 золота, 1 серебро и 1 бронза.

ФРИСТАЙЛ

Максим БУРОВ | Источник: AFP 2018

Мужчины

Могул : Александр Смышляев.

Ски-кросс : Семен Денщиков, Егор Коротков, Игорь Омелин, Сергей Ридзик.

Акробатика : Илья Буров, Максим Буров, Павел Кротов, Станислав Никитин.

Хаф-пайп : Павел Чупа.

Женщины

Могул : Марика Пертахия, Регина Рахимова, Екатерина Столярова.

Ски-кросс : Виктория Завадовская, Анастасия Чирцова.

Акробатика : Алина Гриднева, Любовь Никитина, Александра Орлова, Кристина Спиридонова.

Хаф-пайп : Валерия Демидова.

Слоупстайл : Лана Прусакова, Анастасия Таталина.

Самая многочисленная делегация у россиян, если не считать хоккеистов — 22 спортсмена выйдут на старт в девяти из десяти дисциплин фристайла. И здесь заметных потерь в сборной нет, все лидеры на местах и готовы поспорить за медали.

Надеждой и опорой национальной команды является лыжная акробатика. И здесь для болельщиков есть хорошие новости — Максим Буров недавно выиграл малый Кубок мира, опередив всех «зубров» во главе с действующим олимпийским чемпионом Антоном Кушниром из Белоруссии. А ведь в команде есть еще его старший брат Илья, Станислав и Любовь Никитины, Спиридонова, Орлова — каждый из них при определенных обстоятельствах может стоять на пьедестале. Кроме того, в могуле мы рассчитываем на Пертахию и Смышляева, в ски-кроссе — на Ридзика.

Прогноз «СЭ»: 2 серебра и 1 бронза.

ХОККЕЙ

Сборная России по хоккею | Источник: РИА

Мужской хоккей — тот вид, где неудачей для российских болельщиков станет любое место, кроме первого. После размолвки МОК и ИИХФ с НХЛ, отказавшейся останавливать регулярный чемпионат ради Олимпиады, стало понятно, что сборная России в Пхенчхане получит шанс превзойти результат Нагано уже 20-летней давности. И даже тот факт, что комиссия Фурнерон отцепила от состава команды Олега Знарка пятерых игроков — Антона Белова, Валерия Ничушкина, Алексея Береглазова, Сергея Плотникова и Михаила Науменкова — не должен смущать. Российские хоккеисты котируются на этом турнире выше всех, и должны брать золото.

Женской же команде на призовые места рассчитывать сложно. Пять спортсменок сейчас оспаривают в CAS вердикты комиссии Освальда, но и без того на прошлогоднем ЧМ россиянки были только пятыми, уступив в плей-офф не самой сильной Германии.

Прогноз «СЭ»: 1 золото.

ШОРТ-ТРЕК

Семен ЕЛИСТРАТОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Мужчины : Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов.

Женщины : Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.

Наряду с Шипулиным и Устюговым шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан — главная звезда из числа тех, кого сборная России лишилась в ходе январского отсева. Помимо него, от ворот поворот получили Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Татьяна Бородулина и Евгения Захарова. И в результате у мужчин атлетов не набирается даже на эстафету, а у женщин в этом виде программы перспективы туманны.

Главной надеждой сборной остается Елистратов. Главным его козырем является дистанция 1500 м, на которой он побеждал на ЧМ-2015. У девушек лидером должна стать 20-летняя Просвирнова, недавно, как и Елистратов, взявшая три медали на чемпионате Европы.

Прогноз «СЭ»: 1 серебро и 1 бронза.

ИТОГ