Алексей Кравцов: Приглашение российских спортсменов на ОИ носит политический характер
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал отстранение российских спортсменов от ОИ-2018.
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал отстранение российских спортсменов от ОИ-2018.
«Приглашение российских спортсменов на ОИ носит политический характер. Случай беспрецедентный. Ещё не было такого в истории, чтобы сначала отстраняли страну, а потом приглашали по отдельности большое количество спортсменов, опираясь на набор
Комиссия по допуску российских спортсменов на Олимпиады в Пхенчхане отказала шестикратному олимпийскому чемпиону Виктору Ану в приглашении на Игры.
«Нам до сих пор непонятно, почему отстранили Виктора Ана. Он не просто спортсмен, он легенда мирового