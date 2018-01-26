Алексей Кравцов: Приглашение российских спортсменов на ОИ носит политический характер

«Приглашение российских спортсменов на ОИ носит политический характер. Случай беспрецедентный. Ещё не было такого в истории, чтобы сначала отстраняли страну, а потом приглашали по отдельности большое количество спортсменов, опираясь на набор каких-то условных критериев. По сути, МОК монопольно и безапелляционно принимал решения по приглашениям спортсменов», — считает Кравцов, которого цитирует RT на русском.

«Нам до сих пор непонятно, почему отстранили Виктора Ана. Он не просто спортсмен, он легенда мирового шорт-трека. И он вправе знать, почему комиссия МОК приняла решение отстранить его от ОИ. Разговаривал с Виктором на следующий день после объявления. Он был в шоке. Отстранение спортсмена подразумевает подозрение или обвинение его в нарушении антидопинговых правил. Это наносит ущерб честному имени спортсмена», — считает Кравцов.