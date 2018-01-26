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18:00 (мск), источник: Советский спорт

Алексей Кравцов: Приглашение российских спортсменов на ОИ носит политический характер

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал отстранение российских спортсменов от ОИ-2018.

Источник: РИА "Новости"

«Приглашение российских спортсменов на ОИ носит политический характер. Случай беспрецедентный. Ещё не было такого в истории, чтобы сначала отстраняли страну, а потом приглашали по отдельности большое количество спортсменов, опираясь на набор каких-то условных критериев. По сути, МОК монопольно и безапелляционно принимал решения по приглашениям спортсменов», — считает Кравцов, которого цитирует RT на русском.

Комиссия по допуску российских спортсменов на Олимпиады в Пхенчхане отказала шестикратному олимпийскому чемпиону Виктору Ану в приглашении на Игры.

«Нам до сих пор непонятно, почему отстранили Виктора Ана. Он не просто спортсмен, он легенда мирового шорт-трека. И он вправе знать, почему комиссия МОК приняла решение отстранить его от ОИ. Разговаривал с Виктором на следующий день после объявления. Он был в шоке. Отстранение спортсмена подразумевает подозрение или обвинение его в нарушении антидопинговых правил. Это наносит ущерб честному имени спортсмена», — считает Кравцов.

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