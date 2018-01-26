Полторанин, Вишневская, Галышева и другие. От кого Казахстану ждать медали на Олимпиаде-2018

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На прошлых зимних Олимпийских играх в Сочи сборная Казахстана отметилась только одной медалью. Триумфатором стал Денис Тен, завоевавший «бронзу» в фигурном катании. И совсем скоро стартуют Игры в Пхенчхане (Южная Корея), на которые возлагаются определенные медальные надежды.

Vesti.kz подготовили список казахстанских спортсменов, от которых прежде всего следует ожидать награды.

1. Абзал Ажгалиев (шорт-трек).

Абзал был назначен официальным знаменосцем казахстанской делегации на Олимпийских играх. Более того, он будет капитаном сборной Казахстана в олимпийской деревне. Все эти привилегии он получил не зря, ведь именно Ажгалиев в 2016 году сенсационно выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира. С тех пор он только продолжал наращивать свой потенциал.

На данный момент Абзал — победитель этапа Кубка мира (Солт-Лейк-Сити, 2016−2017), двукратный бронзовый призером этапа Кубка мира-2016 (в эстафете), серебряный призер зимней Универсиады-2017, бронзовый призером в эстафете на Азиатских играх (Саппоро-2017). На Олимпиаде в Пхенчхане талантливый спортсмен будет защищать честь Казахстана на дистанции 500 метров.

2. Юлия Галышева (могул).

В предолимпийский сезон Юлия показала высокие результаты на международных соревнованиях. Несмотря на то, что на прошлой Олимпиаде она стала лишь седьмой, в этом году болельщики, которые следили за ее результатами, ожидают от нее больших успехов. В нынешнем сезоне одна из самых сильнейших спортсменок Казахстана подтвердила свой статус символа зимних видов спорта страны. В ее общей копилке награды с большинства крупных международных соревнований, в список которых входят чемпионаты мира, Азиатские игры, крупные достижения на этапах Кубка мира.

Судя по всему, болельщики сборной могут рассчитывать на медаль во фристайле, ведь кроме нее тут выступают такие сильные спортсмены, как Жанбота Алдабергенова, Жибек Арапбаева и Дмитрий Рейхерд. Кстати, именно Юлия и Рейхерд недавно отметились наградами на этапе Кубка мира в Монтбланке.

3. Галина Вишневская (биатлон).

Спортсменка из Восточно-Казахстанской области прочно заняла место лидера сборной Казахстана по биатлону. Вишневская трезво оценила собственные шансы, и поставила себе цель попасть в шестерку лучших спортсменов в личном зачете Олимпиады. При этом также, как и любой спортсмен, она надеется попасть на пьедестал. Наблюдая за последними результатами «девушки с ружьем», можно полагать, что эти надежды небезосновательны, потому что за последние десять лет именно Вишневская стабильно показывает самые высокие результаты среди отечественных спортсменок в биатлоне (не считая «серебра» Хрусталевой на ОИ в Ванкувере).

В этом году Вишневская стала бронзовым призером в смешанной эстафете вместе с партнером по сборной Максимом Брауном на этапе Кубка мира, а также попала в цветочную церемонию на недавнем этапе мирового Кубка, заняв достойное шестое место.

4. Алексей Полторанин (лыжные гонки).

Полторанин стал настоящим олицетворением современных казахстанских лыжных гонок. В этом сезоне он запомнился всем любителям лыжного спорта прежде всего отличным выступлением на «Тур де Ски», где была и победа на одном из этапов. Также он побил рекорд по количеству подиумов — 14, тем самым опередив на один швейцарца Дарио Колонью и норвежца Пола Гуннара Миккельспласса. Неудивительно, что многие зрители будут следить именно за его результатами, особенно если учесть, что в этом году он кажется более уверенным в своих силах, а также находится на пике своей формы, по сравнению с прошлыми Олимпийскими играми (особенно в «классике»).

5. Жанбота Алдабергенова (акробатика).

Алдабергенова является одной из самых стабильных спортсменок из нашего списка. 22-летняя представительница лыжной акробатики становилась четырехкратной бронзовой (2012, 2014, 2015 годов) и серебряной (2015 год) призеркой этапов Кубка Европы, восьмикратной победительницей этапов Кубка Европы (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов), серебряной призеркой чемпионата мира среди юниоров (2015 год), серебряной призеркой этапа Кубка мира (2016 год), участницей сочинской Олимпиады, на которой она заняла шестое место, бронзовой призеркой и чемпионкой Универсиады в Алматы.

Алдабергенова во второй раз будет участвовать на Олимпиаде, и согласно ее выступлению на церемонии проводов сборной Казахстана на Олимпийские игры, она постарается показать наивысший результат. Глядя на ее предыдущие победы, упорство и труд, верится, что она продемонстрирует в Пхенчхане впечатляющее выступление.

6. Дмитрий Рейхерд (фристайл).

У данного спортсмена есть все шансы оказаться в тройке лучших по результатам текущего Кубка мира по фристайлу. Сейчас Дмитрий занимает второе место в общем зачете, и от лидера, канадца Микаеля Кингсбури, его отделяют 260 очков. Кроме того, он может стать обладателем четырех серебряных медалей этапа Кубка мира — никто из казахстанских фристайлистов такого пока еще не добивался. На Олимпийских играх поклонники Дмитрия ждут от спортсмена только медали, ведь его результаты дают надежду на то, что Казахстан впервые сможет получить пьедестал в этом сложном и техничном виде спорта.

7. Денис Тен (фигурное катание).

Сезон для самого популярного фигуриста начался неудачно: неожиданные травмы, полученные ранее, дали о себе знать, и спортсмен был вынужден пропустить несколько важных стартов в предолимпийском сезоне. Но по его словам восстановление в корейской клинике дало свои плоды.

Вчера, 25 января, Денис показал неплохой 11 результат в короткой программе на чемпионате четырех континентов в Тайпэе. Не все так просто с Олимпиадой. По его словам, на Игры у него будут немного другие планы, нежели завоевание медали. Как бы то ни было, болельщики ждут от своего любимца яркого выступления.

8. Элизабет Турсынбаева (фигурное катание).

Самая юная спортсменка в нашем списке входит в ТОП-10 мирового женского фигурного катания. Упорные тренировки хрупкой девушки позволяют ей занимать высокие позиции на этапах Кубка мира, и дебют на Олимпийских играх обещает принести ей заслуженные лавры. Однако, как признается сама Турсынбаева, на Олимпиаде может произойти все, что угодно. Тем не менее, со своей стороны она планирует постарается показать наилучший результат.

Болельщики сборной Казахстана надеются, что Турсынбаева сможет подтвердить свой статус талантливой спортсменки, которой заслуженно восхищаются многие любители фигурного катания по всему миру.