Кулижников: это не Олимпиада. Это лажа какая-то. Я даже её смотреть не буду

«Беспредел творится. Люди наглые, не берут чистых спортсменов просто потому, что они родились в России, будто мы проклятые какие-то. Они какие-то помешанные: нам нельзя на Олимпиаду, другим можно. Что это за Олимпиада? Те, кто выиграет медали, будут знать, что половины спортсменов не было. Это не Олимпиада. Это лажа какая-то. Я даже её смотреть не буду: побороться между собой приехали, чемпионат Голландии устроить? Цена этой медали будет нулевая.
Мы все — одна команда и, конечно, взгрустнули. Ну что… Мы пацаны, мы переживём. Плакать не собираюсь, да ещё из-за людей, которых я не уважаю. Вообще, людям, которых я не уважаю, меня ни за что не обидеть, — цитирует Кулижникова «РИА Новости».