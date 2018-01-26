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15:28 (мск), источник: ТАСС

Российская заявка на ОИ-2018 может увеличиться только в случае положительных решений CAS

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Список российских спортсменов, приглашенных на Олимпийские игры в южнокорейский Пхёнчхан, может измениться только в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

Об этом ТАСС сообщил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель российской делегации на Играх-2018 Станислав Поздняков.

«Список из 169 спортсменов может измениться только в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов, — сообщил он. — В настоящий момент ОКР занимается верификацией списков персонала — тренеров, медперсонала, который должен отправиться вместе со сборной в Пхёнчхан. Все предварительные договоренности по этому вопросу были достигнуты в ходе рабочих встреч с рабочей группой МОК в Москве в начале этой недели».

Серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов на решения Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад начались в Женеве 22 декабря. В пятницу рассматриваются дела российских лыжников, ранее в заседаниях приняли участие конькобежцы, хоккеистки, саночники и скелетонисты. Ожидается, что слушания по делам россиян продлятся до вечера 27 января.

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