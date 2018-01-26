Российская заявка на ОИ-2018 может увеличиться только в случае положительных решений CAS

«Список из 169 спортсменов может измениться только в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов, — сообщил он. — В настоящий момент ОКР занимается верификацией списков персонала — тренеров, медперсонала, который должен отправиться вместе со сборной в Пхёнчхан. Все предварительные договоренности по этому вопросу были достигнуты в ходе рабочих встреч с рабочей группой МОК в Москве в начале этой недели».