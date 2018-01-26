Виктор Ан потребовал объяснить причину недопуска на Олимпиаду

«За две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в ней участие, и при этом не объясняет, почему. Я изучил критерии, которыми руководствовалась комиссия при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных до Олимпийских игр», — заявил Ан.