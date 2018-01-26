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11:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Виктор Ан потребовал объяснить причину недопуска на Олимпиаду

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в связи с недопуском на Игры 2018 года в Пхенчхане.

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Текст письма приводится на сайте Союза конькобежцев России.

«За две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в ней участие, и при этом не объясняет, почему. Я изучил критерии, которыми руководствовалась комиссия при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных до Олимпийских игр», — заявил Ан.

Шорт-трекиста возмутило, что комитет не назвал конкретную причину его отстранения от Игр.

«Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право», — добавил он.

Ранее 22 января комитет не выдал Ану приглашение для участия в Олимпиаде. На следующий день аналогичное произошло с лыжником Сергеем Устюговым, биатлонистом Антоном Шипулиным и несколькими конькобежцами, фигуристами и хоккеистами. При этом Устюгов, Шипулин и Ан не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Дениса Освальда.

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