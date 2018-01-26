С Играми-2018 разобрались. Следующая цель — паралимпийцы

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Наш спорт переживает худший период в своей истории. Однако даже в атмосфере всеобщего хаоса и непонимания есть те, кому тяжелее остальных. Речь о паралимпийцах. Игры в Рио-де-Жанейро наша команда пропустила в полном составе, а понимания по Пхенчхану-2018 нет до сих пор. К понедельнику оно точно появится, но надежд на благоприятный исход — крайне мало.

Некоторые верили, что максимально жесткие меры к российским паралимпийцам вызваны личной неприязнью экс-президента МПК британца Филипа Крэйвена и с нетерпением ждали смены власти в этой структуре. В сентябре Крэйвена сменил Эндрю Парсонс из Бразилии, однако потеплений в отношениях Паралимпийского комитета России (ПКР) и МПК за этим, увы, не последовало. Наша сторона все так же выполняла всевозможные требования и критерии, но всякий раз слышала: «Отличная работа. Но этого недостаточно».

ЧТО НУЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ

В марте 2017 года ПКР получил «Дорожную карту» с указаниями, что необходимо для восстановления в правах. В ней было — только представьте — 67 пунктов! Изначально планировалось, что 20 декабря на заседании исполкома МПК российская сторона расскажет о проделанной работе, а там знающие люди послушают и решат — быть ли все-таки нашим спортсменам на Паралимпийских играх-2018 или нет. К всеобщему удивлению, в день назначенной даты МПК сообщил, что вынесение решения откладывается на месяц. А позже стало известно, что из 67 критериев пять они посчитали невыполненными.

Первый касался подтверждения от Минспорта о принятых в российском законодательстве изменениях, цель которых — обеспечение предварительных и окончательных мер по отстранению от исполнения служебных обязанностей персонала спортсмена и отражение всего этого в контрактах ЦСП. 29 декабря вступил в силу соответствующий закон. 23 января рабочая группа МПК признала это.

Второй пункт касался финансовых аспектов восстановления. Война войной, а платить нужно по расписанию. И ПКР в соответствии с установленными графиками направил два контракта. Тут вроде тоже проблем быть не должно.

Третье — согласование устава ПКР отделом МПК по вопросам членства в их организации. С этим вообще странно. Российской стороной своя версия устава давно была отправлена на сверку и делалось несколько запросов, чтобы сверхзанятой отдел МПК хоть как-то отреагировал на нее и в случае необходимости указал на какие-то неточности. Но загвоздка в том, что ответа на эти запросы нет уже больше месяца. А крайним все равно останется ПКР.

Четвертый незавершенный критерий — предоставление ответов, конкретно и должным образом отвечающих на выводы Макларена. Тут вот какая история. В первой части доклада канадского профессора упоминалось о 35 «исчезнувших» пробах. Потом появилась информация еще о 10. Но во время разбирательств выяснилось, что из 45 только 28 относятся к паралимпийским видам спорта. А из этих 28 — к 17 уже были применены соответствующие санкции. Кто остальные 11 — в ПКР не знают, и никто им об этом не сообщает.

Во второй части доклада Макларена говорилось об еще 18 пробах, принадлежащих семи российским паралимпийцам. Но на запросы о предоставлении какой-либо дополнительной информации ни МПК, ни ВАДА, ни сам Макларен не отреагировали. Так кого наказать?

Тем не менее, министром спорта Павлом Колобковым письмо Парсонсу с объяснениями было отправлено.

Наконец, пятый пункт к компетенции ПКР не относится вообще никак. Речь о полном восстановлении РУСАДА. С таким же успехом можно было поставить в критерии возвращение Крыма Украине.

ШАНСЫ ПРИЗРАЧНЫЕ, НО ОНИ ПОКА ЕСТЬ

Понятно, что если бы МПК реально хотел возвращения в паралимпийскую семью ПКР, то невыполнимых критериев не ставил бы. Но пока есть пункт про РУСАДА, то тут уж, перефразируя Ивана Крылова, идет четкий посыл от МПК: «Вы, друзья, как ни садитесь, на Паралимпиаду не годитесь». Не говорит о дружеском настрое и отказ президенту ПКР Владимиру Лукину, который просил Парсонса приехать в Бонн и дать возможность выступить с докладом перед членами исполкома и напрямую ответить на любые их вопросы. Что бы решили эти полчаса? Тем более состав исполкома после выборов изменился и, вполне вероятно, какие-то ответы от Лукина новым членам было бы интересно услышать.