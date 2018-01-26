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01:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МОК назвал 17 критериев. Россия — 169 олимпийцев

Вчера днем МОК огласил критерии отсева российских звезд на Игры-2018. А вечером Олимпийский комитет России опубликовал список из 169 спортсменов, которые с большой долей вероятности представят нашу страну в Пхенчхане.

Источник: Спорт-Экспресс

Опубликованная заявка одновременно результат внутреннего и внешнего отбора. Квалификационных стартов и выбора тренеров — с одной стороны, и отсева наших олимпийцев дисциплинарной комиссией Освальда и комиссией по допуску Фурнерон — с другой. Благодаря антидопинговому куражу этих двух комиссий мы потеряли 111 претендентов на поездку в Пхенчхан, в том числе более 10 суперзвезд, претендовавших на золото Олимпиады-2018.

На самом деле наши спортсмены завоевали 215 олимпийских квот, но 46 из них решено не заполнять. Именно столько атлетов из нашего основного состава отсеяно деятелями МОК. Первоначально была идея все равно включить в состав отстраненных — всем врагам назло — и как бы переложить ответственность за «последний шаг» на Лозанну. Но в итоге от бессмысленного демарша решили отказаться. При этом у нас была возможность дозаявить на эти места резервистов, но российское спортивное руководство сочло такой шаг неэтичным по отношению к отстраненным, плюс были опасения, что многие из дублеров пока не готовы к соревнованиям такого уровня, как Олимпиада.

Теперь эти 46 квот будут перераспределены между другими странами. Нам же надо ждать решения другой комиссии МОК — во главе Николь Хоевертц. Она не имеет права добавлять новых кандидатов, но до 28 января может вычеркнуть из списка каких-то атлетов или тренеров. Однако невозможно представить себе, какие еще претензии можно предъявить спортсменам, которые прошли в комиссии Фурнерон 17 проверок по различным критериям. Вариант, при котором Хоевертц уберет из нашей заявки, например, оставшихся участников Игр в Сочи, кажется совершенно фантастическим. Хотя МОК уже многократно удивлял нас, причем самым пренеприятнейшим образом.


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Что касается группы наших спортсменов, которые сейчас пытаются оспорить в Арбитражном суде решения комиссии Освальда и критерий о недопустимости допинговой истории (действующий только в отношении россиян), то чисто теоретически, в случае победы в суде, их можно будет дозаявить до 5 февраля. Правда, не совсем понятно в рамках каких квот, ведь 46 наших путевок к тому времени будут уже отданы другим. Но надежды на арбитраж очень мало. Кроме того, МОК все равно может отказаться приглашать на Игры тех, кто пытается попасть в Пхенчхан через CAS. Так что нам с высокой долей вероятности придется рассчитывать только на спортсменов из нынешнего «списка 169».

Общий спортивный уровень нынешней заявки намного слабее, чем мог бы быть, и дело не только в потерях звезд. Например, в биатлоне мы впервые с 1968 года не сможем принять участие в эстафетах — и в женской, и в мужской. У нас просто не хватит на них спортсменов, как у какой-нибудь тропической страны. Тем не менее конкурентоспособные олимпийцы у нас есть даже при нынешнем раскладе.

В «списке 169» отсутствуют неприятные сюрпризы по сравнению с ранее озвученной информацией. Скелетонист Никита Трегубов, саночник Семен Павличенко и другие претенденты на медали, по которым не было точных данных, в заявке имеются. Как есть и Евгения Медведева, Алина Загитова, Семен Елистратов и остальные наши лидеры. Так что при хорошем раскладе мы можем претендовать на 5−6 золотых медалей и на место в первой десятке. Хотя прогнозы в нынешней ситуации могут строить только самые отчаянные оптимисты.

Полный состав российских олимпийцев.

Олег ШАМОНАЕВ

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