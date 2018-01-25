«Происходящее — удар по имиджу спорта»

Источник: РИА "Новости"

О ЗАЯВКЕ НА ИГРЫ

— В настоящий момент совместно с национальным и международными федерациями мы утвердили заявку спортсменов-олимпийцев из России. В нее вошли 169 спортсменов. Общая численность делегации, вместе с врачами и тренерами — 340 человек. К сожалению, наши ведущие атлеты в заявку не попали. Конечно, ОКР шокирован тем, что МОК принял решение не приглашать многих российских звезд на Олимпийские игры. Не только ОКР, но и вся спортивная общественность. Для всех это стало полной неожиданностью.

О МОТИВАЦИИ МОК

— МОК не комментирует отдельно взятые случаи. Мы направили к ним запрос с просьбой пояснить причины отказа в приглашении наших спортсменов, однако нам ответили только в общих чертах. Мы будем настаивать на том, чтобы каждый атлет получил внятное объяснение, почему он не допущен до участия в Олимпиаде.

ОБ ИСКАХ В САS

— ОКР и Минспорта будут делать все для того, чтобы отстоять права отстраненных спортсменов. Сейчас активно ведется работа в САS по индивидуальным искам 42 спортсменов, которые были дисквалифицированы пожизненно от участия в Олимпийских играх решением комиссии Освальда.

О СОРЕВНОВАНИЯХ ДЛЯ НЕДОПУЩЕННЫХ В ПХЕНЧХАН

— Для всех спортсменов, которые не смогут выступить на Олимпийских играх, мы проведем в России ряд международных турниров с участием иностранных атлетов. Будем подбирать удобное время, а все сроки согласуем с федерациями по видам спорта. В настоящий момент мы прорабатываем определенные технические детали. Как отметил глава МОК Томас Бах, к данным атлетам нет претензий касательно нарушения антидопинговых правил, так что они могут принимать участие в соревнованиях, несмотря на то, что их не пригласили на Олимпиаду в Корею.

О ЦЕННОСТИ ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ

— Такое решение МОК — удар не только по нам, но и по международным федерациям. Удар по имиджу спорта вообще. Уровень соревнований потерял свою значимость. Не понимаем, как можно проводить Олимпиаду, например, без рекордсменов мира Дениса Юскова и Павла Кулижникова. То же касается биатлона, лыжных гонок, многих других видов. Игры многое теряют в связи с их отсутствием. Да и для соперников важно, чтобы участвовали все сильнейшие — ведь приятно выигрывать только у самых лучших.

О БАЗЕ МОСКОВСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

— База данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в руках ВАДА, могла стать одной из причин неприглашения спортсменов. Но эта база не может служить доказательством нарушений антидопинговых правил. Поскольку после побега к ней имели удаленный доступ Григорий Родченков и Тимофей Соболевский (экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории. — Прим. ред.), они могли вносить туда любые изменения. Следственный комитет России предлагал ВАДА свою помощь для работы с этой базой данных, чтобы доказать, что она подвергалась влиянию извне.

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