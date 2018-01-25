«Происходящее — удар по имиджу спорта»
Министр спорта Павел Колобков и первый
Министр спорта Павел Колобков и первый
О ЗАЯВКЕ НА ИГРЫ
— В настоящий момент совместно с национальным и международными федерациями мы утвердили заявку
О МОТИВАЦИИ МОК
— МОК не комментирует отдельно взятые случаи. Мы направили к ним запрос с просьбой пояснить причины отказа в приглашении наших спортсменов, однако нам ответили только в общих чертах. Мы будем настаивать на том, чтобы каждый атлет получил внятное объяснение, почему он не допущен до участия в Олимпиаде.
ОБ ИСКАХ В САS
— ОКР и Минспорта будут делать все для того, чтобы отстоять права отстраненных спортсменов. Сейчас активно ведется работа в САS по индивидуальным искам 42 спортсменов, которые были дисквалифицированы пожизненно от участия в Олимпийских играх решением комиссии Освальда.
О СОРЕВНОВАНИЯХ ДЛЯ НЕДОПУЩЕННЫХ В ПХЕНЧХАН
— Для всех спортсменов, которые не смогут выступить на Олимпийских играх, мы проведем в России ряд международных турниров с участием иностранных атлетов. Будем подбирать удобное время, а все сроки согласуем с федерациями по видам спорта. В настоящий момент мы прорабатываем определенные технические детали. Как отметил глава МОК Томас Бах, к данным атлетам нет претензий касательно нарушения антидопинговых правил, так что они могут принимать участие в соревнованиях, несмотря на то, что их не пригласили на Олимпиаду в Корею.
О ЦЕННОСТИ ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ
— Такое решение МОК — удар не только по нам, но и по международным федерациям. Удар по имиджу спорта вообще. Уровень соревнований потерял свою значимость. Не понимаем, как можно проводить Олимпиаду, например, без рекордсменов мира Дениса Юскова и Павла Кулижникова. То же касается биатлона, лыжных гонок, многих других видов. Игры многое теряют в связи с их отсутствием. Да и для соперников важно, чтобы участвовали все сильнейшие — ведь приятно выигрывать только у самых лучших.
О БАЗЕ МОСКОВСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
— База данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в руках ВАДА, могла стать одной из причин неприглашения спортсменов. Но эта база не может служить доказательством нарушений антидопинговых правил. Поскольку после побега к ней имели удаленный доступ Григорий Родченков и Тимофей Соболевский (экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории. — Прим. ред.), они могли вносить туда любые изменения. Следственный комитет России предлагал ВАДА свою помощь для работы с этой базой данных, чтобы доказать, что она подвергалась влиянию извне.
О БОЙКОТЕ
— Никто из 169 спортсменов, попавших в заявку, не высказывался о планах отказаться от участия в Олимпиаде. Бойкот является крайне непродуктивной формой выражения к происходящему. Мы же считаем, что каждый спортсмен может индивидуально решать свою судьбу. Здесь все — и атлеты, и тренеры, и чиновники — единодушны: мы не можем и не хотим лишать любого человека возможность участвовать в Олимпийских играх. Мы так решили сразу и в будущем будем придерживаться той же позиции.