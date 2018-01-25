Макларен дал показания в CAS во время рассмотрения дел отстраненных от ОИ россиян

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В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которая, как ожидается, продлится до вечера 27 января. Многие спортсмены лично приехали на слушания. В них уже приняли участие конькобежцы, хоккеистки, саночники и скелетонисты.

«Арбитры уже получили показания от различных свидетелей, которые выступали экспертами по вопросам ДНК и экспертизы контейнеров для забора мочи, а также фактические свидетельства, которые предоставили доктор Григорий Родченков и профессор Ричард Макларен», — сообщили в CAS.

Генеральный секретарь организации Матье Риб перед началом слушаний заявил, что первые решения по апелляциям будут вынесены не ранее 30 января.