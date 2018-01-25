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20:29 (мск), источник: ТАСС

Российские атлеты подали иски в гражданский суд Швейцарии в связи с неприглашением на ОИ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские спортсмены, не получившие приглашение от Международного олимпийского комитета для участия в Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, подали иски в гражданский суд в Швейцарии. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Источник: Reuters

«Все спортсмены, которые не получили приглашения, направили иски в гражданский суд Швейцарии», — рассказал министр.

«Более того, ряд спортсменов ранее уже направлял исковые заявления в кассационный суд Швейцарии, но он пока отказался рассматривать дела, — добавил Колобков. — Вчера были направлены соответствующие иски в гражданский суд Швейцарии. Все юридические механизмы для отстаивания прав наших спортсменов на выступление на Играх будут применены».

На данный момент заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов.

МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристки Ксения Столбова и Иван Букин.

5 декабря прошлого года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации, в связи с чем сборная России не будет представлена на Играх-2018. Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

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