Российские атлеты подали иски в гражданский суд Швейцарии в связи с неприглашением на ОИ

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«Все спортсмены, которые не получили приглашения, направили иски в гражданский суд Швейцарии», — рассказал министр.

«Более того, ряд спортсменов ранее уже направлял исковые заявления в кассационный суд Швейцарии, но он пока отказался рассматривать дела, — добавил Колобков. — Вчера были направлены соответствующие иски в гражданский суд Швейцарии. Все юридические механизмы для отстаивания прав наших спортсменов на выступление на Играх будут применены».

На данный момент заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов.

МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристки Ксения Столбова и Иван Букин.