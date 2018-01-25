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19:16 (мск), источник: Интерфакс

В окончательную заявку россиян на ОИ-2018 вошли 169 атлетов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Стало известно число российских спортсменов, которые отправятся на зимние олимпийские игры в Пхенчхан.

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26
фотографий
26
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«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны», — заявил журналистам первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По его словам, общая заявка делегации с сопровождающими на ОИ — 340 человек.

Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от Олимпийских игр.
Станислав Поздняков

В знак солидарности

Российская команда могла заполнить ставшие свободными от недопуска лидеров квоты более слабыми атлетами, но отказалась от этого.

В знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в Олимпиаде, более слабые не будут занимать их квоты, мы приняли такое решение.
Станислав Поздняков

Со своей стороны министр спорта Павел Колобков сообщил, что «эти спортсмены имеют право быть заявлены, их права будут отстаиваться».

Для не не дождавшихся приглашения на ОИ спортсменов организуют отдельный турнир, пригласят и иностранцев

«Олимпиада может быть только одна. Будут турниры для тех, кто на нее не поедет, на эти соревнования мы будем приглашать и иностранцев. Сроки проведения будут согласованы с федерациями», — сказал Колобков журналистам.

Он отметил, что «наши спортсмены должны получить практику, многие находятся в хорошей форме».

Что случилось?

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам — да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах — выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Многих ведущих российских спортсменов она к Играм не допустила.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.

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