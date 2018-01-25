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17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК объяснить недопуск россиян

Руководители ряда международных федераций по зимним видам спорта, входящих в Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта, подписали письмо в Международный олимпийский комитет с требованием предоставить объяснение по поводу отказа в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхёнчхане российским спортсменам.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил президент Международного союз биатлонистов Андерс Бессеберг.

«Я думаю, что было бы неправильно отстранить спортсмена от Игр только на основании его участия в Олимпиаде в Сочи. Поэтому я хотел бы серьёзно обсудить этот вопрос. Мы запросили у МОК информацию о причинах неприглашения россиян, поскольку в этом списке присутствуют ведущие спортсмены многих видов спорта. Мы несём ответственность за защиту чистых спортсменов, поэтому наказания необходимы доказательства.

Что касается Шипулина, то если его отстранили без чётких доказательств вины, то это очень печально. IBU много раз тестировал этого спортсмена, и у нас нет ни одной положительной допинг- пробы, приводит слова Бессеберга NRK.

В Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта входят IBU, Международная федерация бобслея и скелетона, Международная федерация керлинга, Международная федерация хоккея, Международный союз конькобежцев, Международная федерация санного спорта, Международная федерация лыжного спорта.

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