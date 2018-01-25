Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК объяснить недопуск россиян

«Я думаю, что было бы неправильно отстранить спортсмена от Игр только на основании его участия в Олимпиаде в Сочи. Поэтому я хотел бы серьёзно обсудить этот вопрос. Мы запросили у МОК информацию о причинах неприглашения россиян, поскольку в этом списке присутствуют ведущие спортсмены многих видов спорта. Мы несём ответственность за защиту чистых спортсменов, поэтому наказания необходимы доказательства.