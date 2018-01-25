Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муцениеце, Пелагея, Баста: первые фото со съемок «Голоса. Дети»
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
Ребенок случайно поджег свою маму
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Валерия с мужем появились на публике в одинаковых шубах
Стали известны доходы Шурыгиной - СМИ
Микроволновки признали опасными для человечества
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжелый момент
«Зенит» разгромил чемпиона Чехии в товарищеском матче
Поклонники уверены, что Стефания Маликова увеличила губы
Кристина Асмус в ярком платье позирует в новой чувственной съемке
Куркума помогает пожилым
Люди с протезами станцевали тверк (видео)
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
10Король Хавьер и прорыв новых русских
16:58 (мск), источник: ТАСС

Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК объяснение по неприглашению россиян на ОИ

ТАСС, 25 января. Руководители ведущих международных федераций по зимним видам спорта подписали письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием предоставить объяснение по неприглашению ряда российских спортсменов к участию в Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом президент Международного союз биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил норвежскому телеканалу NRK.

По словам Бессеберга, главы всех федераций, входящих в Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта, подписали письмо. «Я думаю, это слишком просто исключать действующих спортсменов лишь на основании их участия в Олимпиаде 2014 года в Сочи, поэтому я хотел бы серьезно поставить этот вопрос на обсуждение, — сказал глава IBU. — Мы запросили у МОК информацию о причинах неприглашения россиян, поскольку в этом списке присутствуют ведущие спортсмены многих видов спорта».

«Это сомнительная причина не приглашать спортсменов только из-за участия в Играх-2014, если нет доказательств их вины, — добавил он. — Все же мы стремимся избегать наказания чистых спортсменов, поскольку мы ответственны за их защиту».

Бессеберг заявил, что опечален решением о неприглашении чемпиона ОИ-2014 Антона Шипулина на Игры-2018. «Если у вас нет четких доказательств его вины, то это печально, — отметил функционер. — IBU много раз тестировал этого спортсмена, и у нас нет ни одной положительной допинг- пробы».

В Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта входят IBU, Международная федерация бобслея и скелетона, Международная федерация керлинга, Международная федерация хоккея, Международный союз конькобежцев, Международная федерация санного спорта, Международная федерация лыжного спорта.

Ранее стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан, многократные чемпионы мира по конькобежному спорту Павел Кулижников, Денис Юсков, олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ксения Столбова.

 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
«Зенит» разгромил чемпиона Чехии в товарищеском матче
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Моуринью
Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжелый момент
Халеп против Возняцки: кто возьмет первый «Шлем»?
Тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес к хавбеку «Спартака»
Источник: «Спартак» арендовал футболиста «Наполи»
Новости
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Правила красоты королевского двора Все могут королевы, принцессы и герцогини, но есть пара нюансов, касающихся их причесок, шляпок, макияжа и маникюра.
Дети
Факты об имени Татьяна, о которых вы не подозревали 25 января в России празднуют День студенчества и поздравляют с именинами всех Татьян
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь