Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК объяснение по неприглашению россиян на ОИ

Об этом президент Международного союз биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил норвежскому телеканалу NRK.

По словам Бессеберга, главы всех федераций, входящих в Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта, подписали письмо. «Я думаю, это слишком просто исключать действующих спортсменов лишь на основании их участия в Олимпиаде 2014 года в Сочи, поэтому я хотел бы серьезно поставить этот вопрос на обсуждение, — сказал глава IBU. — Мы запросили у МОК информацию о причинах неприглашения россиян, поскольку в этом списке присутствуют ведущие спортсмены многих видов спорта».

«Это сомнительная причина не приглашать спортсменов только из-за участия в Играх-2014, если нет доказательств их вины, — добавил он. — Все же мы стремимся избегать наказания чистых спортсменов, поскольку мы ответственны за их защиту».

Бессеберг заявил, что опечален решением о неприглашении чемпиона ОИ-2014 Антона Шипулина на Игры-2018. «Если у вас нет четких доказательств его вины, то это печально, — отметил функционер. — IBU много раз тестировал этого спортсмена, и у нас нет ни одной положительной допинг- пробы».

В Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта входят IBU, Международная федерация бобслея и скелетона, Международная федерация керлинга, Международная федерация хоккея, Международный союз конькобежцев, Международная федерация санного спорта, Международная федерация лыжного спорта.