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15:51 (мск), источник: БЕЛТА

На время Игр в Пхенчхане «Беларусь 5» станет олимпийским каналом

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Беларусь 5» на время зимних Игр в Пхенчхане станет олимпийским каналом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

ХХІІІ зимние Олимпийские игры пройдут в Республике Корея 9—25 февраля. Вместе с многомиллионной мировой телеаудиторией крупнейший спортивный форум смогут увидеть и белорусские зрители. Трансляцию Олимпиады традиционно будут осуществлять телеканалы Белтелерадиокомпании «Беларусь 1», «Беларусь 2» и «Беларусь 5».

Белтелерадиокомпания, являясь обладателем прав на трансляцию Игр, обеспечит максимально широкое освещение главного турнира четырехлетия. В Республику Корея отправятся работать 28 представителей медиахолдинга: спортивные комментаторы и специальные корреспонденты, режиссеры, операторы и техперсонал. В прямом эфире канала «Беларусь 5» будет показано максимальное количество состязаний. Вечером в программе «Итоги дня» зрители смогут узнать обо всех разыгранных комплектах наград в этот день, а также увидеть эксклюзивные интервью с белорусскими медалистами. Комментировать соревнования будут Владимир Новицкий, Александр Казюкевич, Сергей Мацкевич, Александр Дмитриев, Александр Цвечковский, Анна Любенкова и другие профессионалы из олимпийской команды Белтелерадиокомпании.

Церемонию открытия Игр, которая состоится 9 февраля в Олимпийском дворце в парке Хвэнге, увидят зрители телеканала «Беларусь 1». На этом стадионе завершится эстафета олимпийского огня, далее зрителей ожидает часовое динамичное шоу, после которого начнется парад стран-участниц.

Во время зимних Игр традиционно о самых интересных и захватывающих моментах зрителям расскажут «Дневники Олимпиады», подготовленные спортивными журналистами Белтелерадиокомпании. Они стартуют в эфире «Беларусь 1» 8 февраля. Оперативные олимпийские сюжеты также будут присутствовать в выпусках новостей.

Из-за разницы во времени с Пхенчханом основные события Олимпиады будут происходить днем. С учетом этого соревнования с участием белорусских спортсменов, а также самые яркие старты телеканал «Беларусь 5» будет показывать и вечером, в более удобное для зрителей время. Спортивный телеканал «Беларусь 5» уже знакомит болельщиков со спортивными объектами в Пхенчхане и участниками белорусской олимпийской команды в специальных видеороликах «Наши олимпийцы».

В освещении планетарного форума спортивному каналу медиахолдинга придет на помощь и канал «Беларусь 2», в эфире которого зрители также увидят все соревнования с участием отечественных атлетов.

Белтелерадиокомпания приглашает всех спортивных болельщиков с 9 по 25 февраля следить за выступлениями олимпийцев вместе с телеканалами «Беларусь 1», «Беларусь 2» и «Беларусь 5».

Зимняя Олимпиада пройдет в Республике Корея впервые. В 15 дисциплинах, которые представляют 7 видов спорта, будет разыграно 102 комплекта медалей. Международный олимпийский комитет включил 6 новых дисциплин в программу Игр-2018: биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте.

В Пхенчхан прибудут более 90 национальных команд, среди которых лучшие отечественные атлеты. В течение 17 дней 28 белорусских спортсменов будут претендовать на самые высокие места в соревнованиях по биатлону, фристайлу, конькобежному спорту, шорт-треку, в лыжных гонках и горнолыжном спорте.

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